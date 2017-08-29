Мария Шарапова: Казалось, я не имею права выиграть этот матч

В ночь на вторник в первом круге US Open Мария Шарапова за 2 часа 43 минуты победила вторую ракетку мира Симону Халеп — 6:4, 4:6, 6:3. На пресс-конференции после громкой победы россиянка поделилась своими эмоциями, а также отдала должное сопернице и публике, обеспечившей ей теплый прием. Не спешите ее забывать! Шарапова обыграла Халеп.

— В своей книге, которая готовится к выходу, вы вспоминаете о главных моментах в карьере и жизни. На какое место вы поставите сегодняшний триумф? В частности, можете ли вы сравнить его с победой на Уимблдоне, Roland Garros или другими важными моментами?

— Отвечу так. Когда я узнала, что получила wild card, была очень взволнована. Осознала, как много времени прошло с тех пор, как я в последний раз играла на US Open. Думала только о возвращении. Первая тренировка у нас с наставником была запланирована на центральном корте, но ее передвинули из-за каких-то организационных проблем. Я была расстроена, потому что очень хотела тренироваться именно там. И когда я оказалась на центральном корте, поняла, что значит для меня — вернуться туда и играть.

Потом, когда появилась сетка, я знала, какой сложный матч меня ждет, сколько волнений будет вокруг него, какой хайп. В прошлом мы проводили друг против друга очень классные матчи, показывали реально хороший теннис. Я не очень много играла в последнее время. И мне даже казалось, будто я не имею права побеждать сегодня. Но я как-то сделала это. Вот чем я горжусь больше всего.

— Можете поделиться с нами своими эмоциями, своими нервами, тем, что вы испытывали по ходу матча? По окончании игры были слезы.

— Я была очень взволнована. Я с нетерпением ждала этого поединка. В ту самую секунду, когда я узнала, что играю с Симоной — а в это время я делала маникюр, взяла телефон, открыла видео на YouTube и принялась изучать наши матчи.

Выходя на корт, я знала, какой у меня план на игру. Но одно дело — знать, что ты хочешь сделать, и другое — исполнить это. В последние недели я не так много времени проводила на корте, гораздо меньше, чем все остальные участницы в этой сетке.

Сам факт, что я смогла выйти и сыграть таким образом, победить вторую ракетку мира в стартовом раунде US Open, уже многое значит. Так что эмоций было много.

— На крупном плане после матча у вас на глазах были видны слезы. Но был и радостный смех. Все смешалось. Что вы на самом деле чувствовали?

— Чувствовала, что мы с моей командой через многое прошли. Переживать этот момент, сражаться на том корте, видеть их рядом со мной… Теннис — очень индивидуальный вид спорта. Большую часть времени ощущаешь, что если только ты. Но с тех пор, как я вернулась, чувствую, что я в команде. Я выигрываю не только для себя, но и для каждого, кто стоит за моей спиной. Это особенное чувство.

— Вы сказали, что перед матчем не очень хорошо чувствовали свои удары. Как в таком случае вам удалось такой потрясающий теннис?

— Все свелось к тому, что я не могла достаточно много тренироваться. На самом деле, пару недель назад я даже не знала, смогу ли я выступить на US Open. 12 августа я сделала МРТ в Цинциннати. Это был не очень радостный день. Поговорила с доктором, полетела в Нью-Йорк, выслушала другое мнение — с мыслями, что я могу пропустить US Open. После всего этого просто удивительно, что я смогла показать такой теннис. Потому что при подготовке к турниру такого не было.

— Учитывая то, как вы сыграли и какого калибра соперницу победили, уже задумались о том, как далеко вы можете пройти на Открытом чемпионате США?

— Некоторое время я понаслаждаюсь этой победой, а потом нужно будет двигаться дальше. Но то чувство, которое у меня есть сейчас, нужно ценить. Вот что важно. Я могу воспринимать все это как что-то само собой разумеющееся — ни уровень своей игры, ни свои эмоции. Для меня это большая победа, и я буду радоваться ей. А потом стану двигаться дальше.

— Не знаю, беспокоитесь ли вы о том, как на вас реагирует публика. Но сегодня было море позитива. Что это значит для вас?

— Очень много. Это особенное чувство. Я чувствовала поддержку в Штатах и в своем первом матче в Стэнфорде. Но это более скромный турнир, маленький стадион, все более интимно. В Нью-Йорке, конечно, совсем другой масштаб по сравнению со всем остальным миром. Атмосфера тут наэлектризована. При том, что я сильно хотела оставаться в себе, концентрироваться на том, что нужно делать, следовать плану и всем таком, я, конечно же, чувствовала эту энергию. Чувствовала публику. Зрители были за нас обеих, вот что здорово. Мне нравится это чувство, когда трибуны поддерживают обоих игроков. Это придало матчу еще больше ценности.

— Roland Garros не предоставил вам wild card. Вы считаете это решение справедливым?

— Это все уже в прошлом.

— Вы выиграли все 18 матчей в вечерних сессиях на арене Артура Эша. Вы созданы для прайм-тайм. Как вам это удается?

— Не знаю. Моя философия такова: ты тренируешься не для того, чтобы играть на задних кортах. Невозможно работать ранним утром, в тяжелых условиях, самой по себе и не ждать больших матчей в будущем. Мне нравятся эти возможности, нравятся вызовы. Именно поэтому я играю в теннис. Если не в этом, то где же тогда черпать силы? Где искать вдохновение? Меня такие моменты воодушевляют.

— Вам подходит манера игры Симоны Халеп? Вы выиграли у нее семь матчей из семи. Многие другие в противостоянии с ней допускают множество ошибок, а у вас отлично получается.

— Я бы не сказала, что подходит. У нас были очень тяжелые матчи. Наши поединки — это необязательно разгром. Но я думаю, что такая соперница обязательно обыграла бы меня много раз, когда я была моложе. У меня с такими всегда возникали проблемы. Она из тех, кто будет бегать три часа, но не только не бросит бороться, но и выдаст ряд отличных ударов. Вы же знаете, сегодня она с ходу пробивала по линиям. Она вторая ракетка мира и близка к тому, чтобы быть первой. Это о многом говорит.

— У вас потрясающее платье.

— Спасибо.

— Вы участвовали в разработке дизайна?

— Да. Работала и с дизайнером, и с производителем. С Риккардо Тиши встречалась лично. Это был невероятный опыт. Мы сидели с ним за моим обеденным столом и говорили о вдохновении.