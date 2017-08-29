Мария Шарапова: Казалось, я не имею права выиграть этот матч
Пресс-конференция россиянки после громкой победы.
В ночь на вторник в первом круге US Open Мария Шарапова за 2 часа 43 минуты победила вторую ракетку мира Симону Халеп — 6:4, 4:6, 6:3. На
— В своей книге, которая готовится к выходу, вы вспоминаете о главных моментах в карьере и жизни. На какое место вы поставите сегодняшний триумф? В частности, можете ли вы сравнить его с победой на Уимблдоне, Roland Garros или другими важными моментами?
— Отвечу так. Когда я узнала, что получила wild card, была очень взволнована. Осознала, как много времени прошло с тех пор, как я в последний раз играла на US Open. Думала только о возвращении. Первая тренировка у нас с наставником была запланирована на центральном корте, но ее передвинули
Потом, когда появилась сетка, я знала, какой сложный матч меня ждет, сколько волнений будет вокруг него, какой хайп. В прошлом мы проводили друг против друга очень классные матчи, показывали реально хороший теннис. Я не очень много играла в последнее время. И мне даже казалось, будто я не имею права побеждать сегодня. Но я
— Можете поделиться с нами своими эмоциями, своими нервами, тем, что вы испытывали по ходу матча? По окончании игры были слезы.
— Я была очень взволнована. Я с нетерпением ждала этого поединка. В ту самую секунду, когда я узнала, что играю с Симоной — а в это время я делала маникюр, взяла телефон, открыла видео на YouTube и принялась изучать наши матчи.
Выходя на корт, я знала, какой у меня план на игру. Но одно дело — знать, что ты хочешь сделать, и другое — исполнить это. В последние недели я не так много времени проводила на корте, гораздо меньше, чем все остальные участницы в этой сетке.
Сам факт, что я смогла выйти и сыграть таким образом, победить вторую ракетку мира в стартовом раунде US Open, уже многое значит. Так что эмоций было много.
— На крупном плане после матча у вас на глазах были видны слезы. Но был и радостный смех. Все смешалось. Что вы на самом деле чувствовали?
— Чувствовала, что мы с моей командой через многое прошли. Переживать этот момент, сражаться на том корте, видеть их рядом со мной… Теннис — очень индивидуальный вид спорта. Большую часть времени ощущаешь, что если только ты. Но с тех пор, как я вернулась, чувствую, что я в команде. Я выигрываю не только для себя, но и для каждого, кто стоит за моей спиной. Это особенное чувство.
— Вы сказали, что перед матчем не очень хорошо чувствовали свои удары. Как в таком случае вам удалось такой потрясающий теннис?
— Все свелось к тому, что я не могла достаточно много тренироваться. На самом деле, пару недель назад я даже не знала, смогу ли я выступить на US Open. 12 августа я сделала МРТ в Цинциннати. Это был не очень радостный день. Поговорила с доктором, полетела в
— Учитывая то, как вы сыграли и какого калибра соперницу победили, уже задумались о том, как далеко вы можете пройти на Открытом чемпионате США?
— Некоторое время я понаслаждаюсь этой победой, а потом нужно будет двигаться дальше. Но то чувство, которое у меня есть сейчас, нужно ценить. Вот что важно. Я могу воспринимать все это как
— Не знаю, беспокоитесь ли вы о том, как на вас реагирует публика. Но сегодня было море позитива. Что это значит для вас?
— Очень много. Это особенное чувство. Я чувствовала поддержку в Штатах и в своем первом матче в Стэнфорде. Но это более скромный турнир, маленький стадион, все более интимно. В
— Roland Garros не предоставил вам wild card. Вы считаете это решение справедливым?
— Это все уже в прошлом.
— Вы выиграли все 18 матчей в вечерних сессиях на арене Артура Эша. Вы созданы для
— Не знаю. Моя философия такова: ты тренируешься не для того, чтобы играть на задних кортах. Невозможно работать ранним утром, в тяжелых условиях, самой по себе и не ждать больших матчей в будущем. Мне нравятся эти возможности, нравятся вызовы. Именно поэтому я играю в теннис. Если не в этом, то где же тогда черпать силы? Где искать вдохновение? Меня такие моменты воодушевляют.
— Вам подходит манера игры Симоны Халеп? Вы выиграли у нее семь матчей из семи. Многие другие в противостоянии с ней допускают множество ошибок, а у вас отлично получается.
— Я бы не сказала, что подходит. У нас были очень тяжелые матчи. Наши поединки — это необязательно разгром. Но я думаю, что такая соперница обязательно обыграла бы меня много раз, когда я была моложе. У меня с такими всегда возникали проблемы. Она из тех, кто будет бегать три часа, но не только не бросит бороться, но и выдаст ряд отличных ударов. Вы же знаете, сегодня она с ходу пробивала по линиям. Она вторая ракетка мира и близка к тому, чтобы быть первой. Это о многом говорит.
— У вас потрясающее платье.
— Спасибо.
— Вы участвовали в разработке дизайна?
— Да. Работала и с дизайнером, и с производителем. С Риккардо Тиши встречалась лично. Это был невероятный опыт. Мы сидели с ним за моим обеденным столом и говорили о вдохновении.
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