Опубликован заявочный список участниц соревнований в Сеуле
Организаторы турнира Korea Open, который пройдёт с 18 по 24 сентября в Сеуле (Южная Корея), опубликовали заявочный список участниц предстоящих соревнований.
В частности, на турнире выступят латвийка Елена Остапенко, американка Слоан Стивенс, канадка Эжени Бушар, голландка Кики Бертенс и румынка Сорана Кырстя.
Из россиянок в соревнованиях примут участие Елена Веснина и Екатерина Александрова.
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