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https://sport.mail.ru/news/tennis/30832256/
29 августа 2017, 14:57 | Теннис | GoTennis.ru

Опубликован заявочный список участниц соревнований в Сеуле

Организаторы турнира Korea Open, который пройдёт с 18 по 24 сентября в Сеуле (Южная Корея), опубликовали заявочный список участниц предстоящих соревнований.

В частности, на турнире выступят латвийка Елена Остапенко, американка Слоан Стивенс, канадка Эжени Бушар, голландка Кики Бертенс и румынка Сорана Кырстя.

Из россиянок в соревнованиях примут участие Елена Веснина и Екатерина Александрова.
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