Опубликован заявочный список участниц соревнований в Сеуле

В частности, на турнире выступят латвийка Елена Остапенко, американка Слоан Стивенс, канадка Эжени Бушар, голландка Кики Бертенс и румынка Сорана Кырстя.

Из россиянок в соревнованиях примут участие Елена Веснина и Екатерина Александрова.