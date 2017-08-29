Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний год

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Шарапова заняла в рейтинге 17-е место, ее состояние оценивается в $160 млн. В рейтинг вошла также бывшая жена владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева — Елена Рыболовлева, которая занимает второе место с состоянием $600 млн. Десятую строчку заняла бывшая жена владельца лондонского клуба «Челси» Романа Абрамовича — Ирина Абрамович (300 млн). Первое место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина (1 млрд).

В понедельник россиянка победила румынку Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США 2017 года.