Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний год
ТАСС, 29 августа. Состояние российской теннисистки Марии Шараповой сократилось на $100 млн. Данные приводятся в рейтинге 25 богатейших женщин России по версии Forbes.
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Шарапова заняла в рейтинге 17-е место, ее состояние оценивается в $160 млн. В рейтинг вошла также бывшая жена владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева — Елена Рыболовлева, которая занимает второе место с состоянием $600 млн. Десятую строчку заняла бывшая жена владельца лондонского клуба «Челси» Романа Абрамовича — Ирина Абрамович (300 млн). Первое место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина (1 млрд).
В понедельник россиянка победила румынку Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США 2017 года.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения.
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