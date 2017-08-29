Круче, чем Мейвезер с Макгрегором. Шарапова зажигает на US Open

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МАТЧ НА ВЕКА.

Посмотрев, что происходило на стадионе Артура Эша в понедельник, организаторы «Ролан Гаррос» должны были рвать на себе волосы из-за того, что не дали россиянке wild card на свой турнир. Как в старой шутке — мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. В Нью-йорке презрели принципиальность, и получили приятный ажиотаж. Чем-то напоминавший тот, что творился парой дней ранее в Лас-Вегасе перед боем Флойда Мейвезера с Конором Макгрегором. Аншлаг на трибунах, звездные гости — Фаррелл, Майк Тайсон, Шэнайа Твэйн, атмосфера ожидания праздника.

Впрочем, в отличие от поединка в Неваде, здесь с точки зрения спорта все было максимально серьезно. Симона Халеп, которая в нынешнем сезоне не раз могла стать первой ракеткой мира, и была посеяна на US Open второй, против Шараповой, которой пока так и не удалось по-настоящему обрести прежнюю форму после дисквалификации. Возможно, минувшим вечером она сделала к этой цели первый шаг.

Мария, кстати, никогда не проигрывала на американском «Шлеме» в первом круге. И начинать на 11-й раз было бы не совсем логично. Возможно, так рассуждала россиянка, выходя на корт. И Шарапова с Халеп, к восторгу публики, выдали один из лучших матчей в истории стартовых дней турнира. Как и предполагали специалисты, игра выдалась крайне упорной. На протяжении почти трех часов соперницы бились друг с другом с обоюдными шансами на успех. Халеп, ни разу в карьере не обыгрывавшая Шарапову, уступила первый сет, но отыгралась со счета 1:4 во втором, взяв пять геймов подряд.

И все-таки Марии удалось дожать соперницу, хотя играла Шарапова не идеально. Она совершила в четыре с лишним раза больше невынужденных ошибок — 64:14 и реализовала только 5 из 22 заработанных брейк-пойнтов. Но все эти детали будут интересовать россиянку и ее команду уже после. А пока можно насладиться успехом.

«Нью-Йорк, ВАУ!! Как уснуть после такого?» — написала Шарапова в Твиттере. Некоторые, кстати, и не спали — последний матч понедельника, в котором Саша Зверев обыграл барбадосца Дэриана Кинга, закончился в третьем часу ночи уже во вторник.

БЕЗ КОНТА ЖИЗНЬ НЕ ТА.

Женская сетка всего за один день турнира лишилась сразу двух представительниц топ-10. Помимо Халеп, первый день US Open стал последним для седьмой ракетки мира Йоханны Конты. Британка продолжает «рисовать зебру», чередуя удачные «мейджоры» с провальными. В нынешнем сезоне у нее в послужном списке есть полуфинал Уимблдона и четвертьфинал Australian Open, зато в Нью-Йорке, как и на «Ролан Гаррос», она проиграла в первом круге.

А ведь два предыдущих года Конта на кортах Флашинг-Мидоуз доходила до четвертого раунда. Непреодолимым препятствием для нее стала Александра Крунич. Миниатюрная сербка более двух часов буквально вгрызалась в заднюю линию, чем поставила соперницу в тупик. Конта, выиграв первую партию, не устояла под напором Крунич в двух последующих.

ДАЛЬШЕ БЕЗ ХАЧАНОВА.

Выбыл из борьбы за главный приз и единственный россиянин, попавший в посев мужской сетки US Open. На Карена Хачанова возлагались определенные надежды, кое-кто даже считал его темной лошадкой, способной преподнести немало сюрпризов.

Но в итоге сенсацию Карен сотворил лишь одну — и ту небольшую и со знаком «минус». Тайваньский ветеран Лу Еньсунь проиграл россиянину первый сет, зато за три других ни разу не отдал своей подачи. Хачанов просто удручающе действовал на приеме и закономерно уступил.

МИНУС ДЕВЯТЬ.

Всего же за первый день с турнира вылетели девять теннисистов, имевших посев. У девушек, помимо Халеп и Конты, завершили борьбу хорватка Ана Конюх, за второй и третий сеты матча против Эшли Барти взявшая всего один гейм, а также голландка Кики Бертенс и американка Лорен Дэвис.

У мужчин самой статусной потерей стал Джек Сок — 13-я ракетка соревнований чуть-чуть не вытащил игру с австралийцем Джорданом Томпсоном, в которой «горел» 0:2 по сетам, но чуть-чуть не считается. Кроме него и Хачанова, зачехлили ракетки испанец Давид Феррер и голландец Робин Хаасе.

ИЗВЕСТНОСТЬ И НЕИЗВЕСТНОСТЬ.

Теннисисты, как и представители многих других профессий делятся на звезд и тех, кто известен лишь в узких кругах специалистов и коллег по ремеслу. А, может, неизвестен и там. Как сказала Винус Уильямс после победы над прошедшей квалификацию 19-летней Викторией Кузмовой из Словакии: «Не имела ни малейшего представления, кто это такая, как выглядит и прочее. Но стоит сказать, играла она отменно».

А как же отличить популярного теннисиста от прочих? Версия Джоанны Конты: «Думаю, если тебя упоминает Твиттер группы U2, жизнь удалась!».

ДОКТОР, Я СМОГУ ИГРАТЬ В ТЕННИС?

Американец аргентинского происхождения Джей Си Арагоне, занимающий 534-е место в мировом рейтинге, взял у Кевина Андерсона из ЮАР всего семь геймов. Но все равно стал одним из главных героев дня. 22-летний теннисист на пути в первый в карьере матч основной сетки «Большого шлема» прошел через испытания, которые обычно выпадают лишь героям сериалов или авантюрных романов.

Шесть лет назад после острой аллергической реакции на лекарство от угревой сыпи у Арагоне отказали почки и печень, он провел несколько недель в коме, несколько месяцев в больнице и почти полтора года вне корта. А сдав в 2012 году кровь на анализ, узнал, что болен еще и диабетом. Но при этом отважный юноша не бросил теннис. Нынешним летом он в последний момент был включен в квалификацию US Open и прошел ее, за что был вознагражден матчем на пятом корте и приличной суммой призовых. Но разве деньги на первом месте в этой истории?