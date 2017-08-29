«За этим блестящим платьем скрывается девочка с сильным характером»

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Уже в первом круге четвертого турнира «Большого шлема» в этом сезоне, US Open, российская теннисистка Мария Шарапова попала при жеребьевке на румынку Симону Халеп, посеянную на соревнованиях в Нью-Йорке под вторым номером.

Для Шараповой этот «шлем» стал первым после возвращения по окончании дисквалификации за употребление мельдония. На «Ролан Гаррос» Мария не получила wild card, а «Уимблдон», на котором завоевала право играть в квалификации, пропустила из-за травмы.

Травмы преследовали российскую теннисистку весь нынешний сезон, и к US Open она подошла фактически без игровой практики, однако это не помешало организаторам предоставить одной из самых популярных спортсменок планеты wild card.

Решение дирекции турнира, как и ожидалось, нашло понимание далеко не у всех представителей теннисного тура, а потому жеребьевка, отправившая в первом же раунде Шарапову на вторую ракетку соревнований Симону Халеп, только усилила ажиотаж.

Халеп в целом является для Марии удобной соперницей, но именно румынка была фаворитом встречи. Однако Шарапова провела блестящий матч, владела инициативой на протяжении всей встречи и смогла реализовать преимущество.

В первом сете после двойного обмена брейками спортсменки доигрались до счета 5:4, при котором реализованный россиянкой брейк-пойнт принес ей первый сет.

Во второй партии Мария вела со счетом 4:1, но затем потеряла свою игру и, проиграв пять геймов подряд, а вместе с ними и всю партию, вынуждена была биться за победу в решающем сете.

Впрочем, его Шарапова провела почти идеально. Поведя со счетом 3:0, россиянка уже не упустила инициативы, доведя дело до закономерной победы (6:3) и расплакавшись от счастья прямо на корте после победного розыгрыша.

«Когда стали известны результаты жеребьевки, я знала, насколько сложным будет матч. Я понимала, что этот матч привлекает к себе очень большое внимание. Перед турниром я мало играла, и почти казалось, что я не имею права выиграть этот матч. Но каким-то образом мне удалось. Этим я горжусь больше всего, — сказала Мария на послематчевой пресс-конференции.

«Я была рада. Мне с нетерпением хотелось сыграть. Как только я узнала, что встречусь с Симоной — мне в этот момент делали маникюр, — я достала телефон, нашла на YouTube видео наших матчей и начала их изучать.

У меня был план на игру. Но одно дело знать, что ты хочешь сделать, и другое — на самом деле сделать. В последние недели я играла, наверное, меньше всех в сетке турнира.

Мне удалось выйти и отлично сыграть, обыграть вторую ракетку мира в первом круге US Open. Я уже давно не одерживала таких побед, так что момент получился эмоциональным.

Я помню, что 12 августа было не очень веселым днем: в Цинциннати мне сделали МРТ, я говорила с врачом, потом летела в Нью-Йорк, консультировалась с другим специалистом и думала, что могу пропустить US Open.

Вспоминая все это, я удивляюсь, что сегодня смогла показать такую отличную игру — в преддверии турнира у меня такой игры не было.

Подытожила же Шарапова свое выступление, изящно отметив и платье, в котором играет на этом турнире, и свой фирменный бойцовский характер, помогающий ей побеждать зачастую в безнадежных ситуациях на протяжении всей карьеры:

«За этим блестящим платьем с кристаллами “Сваровски” скрывается девочка с сильным характером, и она никуда не денется. Сейчас я немного порадуюсь победе, но потом мне нужно двигаться дальше. Конечно, нужно ценить это ощущение. Это очень важно. Я не могу воспринимать его как данность. Не могу воспринимать этот уровень как данность. Не могу воспринимать эти эмоции как данность».

Расстроенная Симона Халеп, до игры всячески отметавшая попытки журналистов поговорить о правомерности присутствия Шараповой на US Open, нашла в себе силы после поражения обстоятельно оценить итоги своего короткого выступления в США.

«Это был очень сложный матч, не похожий на первый круг. Но такая получилась сетка. Я ничего не могу сказать — такая судьба.

Мне кажется, я сыграла нормально. Она сыграла очень хорошо. Это был хороший матч. Хороший матч для болельщиков.

Что я могу сказать? Почти ничего. Конечно, мне грустно. Но я сделала все, что могла. Она была лучше. Она лучше подавала. Подача у меня сегодня была очень плохая. Я очень плохо чувствовала игру. Не знаю почему. Может, потому что мы играли вечером, и ощущения были другие. Я вечером не тренировалась. Но это все отговорки.

При этом Халеп, даже несмотря на поражение в первом же матче, сохраняет шансы оказаться на первой строчке рейтинга WTA по итогам турнира. Однако если испанка Гарбинье Мугуруса выйдет в Нью-Йорке в четвертый круг, это перестанет быть возможным.

«Я вышла из борьбы. Меня можно вычеркивать, — сказала Халеп.

— Мне кажется, мне очень повезло, что у меня есть возможность так долго играть на высоком уровне.

Я играла финалы. В этих матчах я играла недостаточно хорошо. В других случаях я сдавалась. Не то чтобы сдавалась, но не до конца верила в победу. И проигрывала.

Но я не считаю себя невезучей. Я очень везучая.

Теперь во втором круге соревнований Шараповой предстоит скрестить ракетки с венгеркой Тимеей Бабош.