Мария Шарапова: Это большая победа для меня, и я буду ей наслаждаться

— У вас было время написать книгу и переосмыслить свою карьеру и свою жизнь. Можете ли вы сравнить эту победу с другими важными моментами своей жизни?

— Когда я узнала, что получила wild card, то была очень взволнована. Я осознала, как много времени прошло с тех пор, как я последний раз выступала на US Open. Мы с тренером запланировали провести первую тренировку на центральном корте, но нам пришлось изменить планы из-за организационных мероприятий. Я была расстроена, потому что хотела провести первую тренировку именно на центральном корте. Обычно такие вещи воспринимаешь как должное. С того момента я поняла, как много для меня значит снова выходить на корт здесь и играть.

А потом стала известна турнирная сетка. Я знала, что мне досталась очень сложная соперница и что наш поединок привлечёт много внимания. Всё сводилось к тому факту, что в прошлом мы здорово играли друг с другом. И это действительно было так. Иногда мне казалось, что я не имею права выигрывать этот матч, и тем не менее, я это сделала. Я считаю, что могу этим гордиться.

— Можете рассказать, какие эмоции вы испытывали по ходу встречи? Во время матча вы казались сосредоточенной, а потом мы увидели слёзы.

— Я была взволнована. Во втором сете я осознала, что действительно играю с Симоной, поэтому я достала телефон, чтобы просмотреть наши прошлые матчи. То, что я смогла победить вторую ракетку мира в своём первом матче на US Open и играть на таком уровне, именно такие эмоции я и испытывала.

— После матча на вашем лице были и слёзы, и радость. Что вы чувствовали?

— Я чувствовала, что мы с моей командой через многое прошли. Быть здесь, соревноваться и видеть их рядом. Теннис — очень индивидуальный вид спорта. С момента моего возвращения я чувствую себя в команде. Я выигрываю не только для себя, но и ради всех, кто стоит за мной.

— Учитывая победу над такой сильной соперницей, можете ли вы предположить, как далеко вы можете пройти?

— Я собираюсь насладиться моментом, а потом двигаться дальше. Мне нужно ценить это ощущение и не воспринимать его как должное. Это большая победа для меня. И я буду ей наслаждаться.