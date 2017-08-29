Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30827709/
29 августа 2017, 10:58 | Теннис | Р-Спорт

Александр Зверев победил Дэриана Кинга в первом круге Открытого чемпионата США

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй раунд Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> вышел во второй раунд Открытого чемпионата США проходящего в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Четвертая ракетка турнира Зверев в первом раунде за 2 часа 50 минут победил представителя Барбадоса Дэриана Кинга со счетом 7:6 (11:9), 7:5, 6:4.

Следующим соперником Зверева будет хорват Борна Чорич.

Австралиец Джордан Томпсон на старте US Open победил американца Джека Сока (13-й сеяный) — 6:2, 7:6 (14:12), 1:6, 5:7, 6:4. Француз Люка Пуй (16) переиграл бельгийца Рубена Бемельманса — 6:3, 6:4, 6:4. Испанец Альберт Рамос-Виньолас (20) нанес поражение Денису Истомину из Узбекистана — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (3:7), 7:5.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Тарпищев: Победа Шараповой на старте Открытого чемпионата США по теннису не удивила

Тарпищев: Победа Шараповой на старте Открытого чемпионата США по теннису не удивила

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российской теннисистки Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США над румынкой Симоной Халеп не стала сюрпризом. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Еще 7 новостей  Все новости
28 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

Спортчиновник: Липницкой пора перестать морочить людям голову

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам