Александр Зверев победил Дэриана Кинга в первом круге Открытого чемпионата США
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй раунд Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.
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Четвертая ракетка турнира Зверев в первом раунде за 2 часа 50 минут победил представителя Барбадоса Дэриана Кинга со счетом 7:6 (11:9), 7:5, 6:4.
Следующим соперником Зверева будет хорват Борна Чорич.
Австралиец Джордан Томпсон на старте US Open победил американца Джека Сока (13-й сеяный) — 6:2, 7:6 (14:12), 1:6, 5:7, 6:4. Француз Люка Пуй (16) переиграл бельгийца Рубена Бемельманса — 6:3, 6:4, 6:4. Испанец Альберт
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