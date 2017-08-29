Тарпищев: Победа Шараповой на старте Открытого чемпионата США по теннису не удивила
МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российской теннисистки Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США над румынкой Симоной Халеп не стала сюрпризом. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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Во вторник 30-летняя россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу, «посеянную» под вторым номером, со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
«Победа Шараповой над Халеп не стала сюрпризом, — отметил Тарпищев. — Да, Шарапова не “сеяная”, но ей было психологически легче. На нее не было такого давления, как на соперницу, которую рейтинг обязывал побеждать».
«Теперь у Маши хорошая сетка, которая позволит пройти далеко, — добавил он. — Как далеко она пройдет в двухнедельном турнире — это уже вопрос. Все же у нее давно не было практики, а на турнирах Большого шлема на первый план выходят психология и физическая готовность теннисистов».
Во втором круге россиянка сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения.
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