Тарпищев: Победа Шараповой на старте Открытого чемпионата США по теннису не удивила

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Во вторник 30-летняя россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу, «посеянную» под вторым номером, со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

«Победа Шараповой над Халеп не стала сюрпризом, — отметил Тарпищев. — Да, Шарапова не “сеяная”, но ей было психологически легче. На нее не было такого давления, как на соперницу, которую рейтинг обязывал побеждать».

«Теперь у Маши хорошая сетка, которая позволит пройти далеко, — добавил он. — Как далеко она пройдет в двухнедельном турнире — это уже вопрос. Все же у нее давно не было практики, а на турнирах Большого шлема на первый план выходят психология и физическая готовность теннисистов».

Во втором круге россиянка сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения.