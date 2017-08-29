Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30827706/
29 августа 2017, 10:35 | Теннис | ТАСС

Тарпищев: Победа Шараповой на старте Открытого чемпионата США по теннису не удивила

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российской теннисистки Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США над румынкой Симоной Халеп не стала сюрпризом. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

<em>МОСКВА 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей <span class=error>Карташов</span>/. </em>Победа российской теннисистки Марии <span class=error>Шараповой</span> в первом круге Открытого чемпионата США над румынкой <span class=error>Симоной</span> <span class=error>Халеп</span> не стала сюрпризом. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (<span class=error>ФТР</span>) <span class=error>Шамиль</span> Тарпищев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник 30-летняя россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу, «посеянную» под вторым номером, со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

«Победа Шараповой над Халеп не стала сюрпризом, — отметил Тарпищев. — Да, Шарапова не “сеяная”, но ей было психологически легче. На нее не было такого давления, как на соперницу, которую рейтинг обязывал побеждать».

«Теперь у Маши хорошая сетка, которая позволит пройти далеко, — добавил он. — Как далеко она пройдет в двухнедельном турнире — это уже вопрос. Все же у нее давно не было практики, а на турнирах Большого шлема на первый план выходят психология и физическая готовность теннисистов».

Во втором круге россиянка сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

Тарпищев: победа Шараповой на старте US Open не удивила

Гимнастка Бравикова завоевала золото Универсиады в упражнениях с обручем

Плющенко: Липницкая вывела женское фигурное катание в России на новый уровень

Зарипов заявил, что получил разрешение выступать в НХЛ