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https://sport.mail.ru/news/tennis/30827505/
29 августа 2017, 10:01 | Теннис | БЕЛТА

Александра Саснович вышла во второй круг US Open

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала на заключительном в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытом чемпионате США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке Александра <span class=error>Саснович</span> (88-й номер мирового рейтинга) уверенно переиграла американку <span class=error>Джулию</span> Босеруп (115) — 6:2 6:2. Увеличить
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В первом поединке Александра Саснович (88-й номер мирового рейтинга) уверенно переиграла американку Джулию Босеруп (115) — 6:2, 6:2. В следующем матче Саснович сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти (43), которая на старте переиграла хорватку Ану Конюх (23) — 4:6, 6:0, 6:1.

Бывший первый номер мирового рейтинга россиянка Мария Шарапова (146) в первом круге одолела вторую ракетку планеты румынку Симону Халеп — 6:4, 4:6, 6:3.

В соревнованиях мужских пар на US Open выступят два белорусских теннисиста. Максим Мирный и поляк Марцин Матковски в первом раунде встретятся с американским дуэтом Тэйлор Фритц / Рейли Опелка. Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо будут соперничать с итальянско-французским тандемом Андреас Сеппи / Адриан Маннарино.

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