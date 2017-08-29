Александра Саснович вышла во второй круг US Open
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала на заключительном в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытом чемпионате США в
Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В первом поединке Александра Саснович (88-й номер мирового рейтинга) уверенно переиграла американку Джулию Босеруп (115) — 6:2, 6:2. В следующем матче Саснович сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти (43), которая на старте переиграла хорватку Ану Конюх (23) — 4:6, 6:0, 6:1.
Бывший первый номер мирового рейтинга россиянка Мария Шарапова (146) в первом круге одолела вторую ракетку планеты румынку Симону Халеп — 6:4, 4:6, 6:3.
В соревнованиях мужских пар на US Open выступят два белорусских теннисиста. Максим Мирный и поляк Марцин Матковски в первом раунде встретятся с американским дуэтом Тэйлор Фритц / Рейли Опелка. Андрей Василевский и чилиец Ханс
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