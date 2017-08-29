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29 августа 2017, 9:15 | Теннис | Р-Спорт

Возняцки победила Бузарнеску и сыграет с Макаровой во втором круге US Open

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Датчанка Каролина Возняцки вышла во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Датчанка Каролина <span class=error>Возняцки</span> вышла во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису который проходит в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Возняцки, посеянная пятой, в первом раунде за 1 час 20 минут победила румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:1, 7:5.

Следующей соперницей датчанки будет россиянка Екатерина Макарова.

Словачка Доминика Цибулкова (11-я сеяная) на старте турнира переиграла свою соотечественнику Яну Чепелову — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Китаянка Пэн Шуай (22) победила француженку Амандин Эссе — 6:4, 6:1. Хорватка Мирьяна Лучич-Барони (29) в первом круге обыграла Монику Пюиг из Пуэрто-Рико — 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4).
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