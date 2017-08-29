Возняцки победила Бузарнеску и сыграет с Макаровой во втором круге US Open
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Датчанка Каролина Возняцки вышла во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
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Возняцки, посеянная пятой, в первом раунде за 1 час 20 минут победила румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:1, 7:5.
Следующей соперницей датчанки будет россиянка Екатерина Макарова.
Словачка Доминика Цибулкова (11-я сеяная) на старте турнира переиграла свою соотечественнику Яну Чепелову — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Китаянка Пэн Шуай (22) победила француженку Амандин Эссе — 6:4, 6:1. Хорватка Мирьяна
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