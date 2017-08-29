Мария Шарапова: Победа над Халеп — это то, ради чего стоило возвращаться
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Россиянка Мария Шарапова заявила, что победа на второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США по теннису — это то, ради чего стоило возвращаться на корт.
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Шарапова в понедельник на старте US Open победила Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Для россиянки это был первый матч на турнирах Большого шлема с момента возвращения на корт после отбытия дисквалификации за употребление мельдония.
«Это
Перед стартом US Open Шарапова показала украшенное кристаллами Swarovski и кружевами черное платье, в котором она выступит на турнире.
«За этим маленьким черным платьем и кристаллами Swarovski скрывается девушка с большой силой воли, и она никуда не денется», — сказала 30-летняя российская теннисистка.
В следующем раунде Шарапова встретится с венгеркой Тимей Бабош.
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