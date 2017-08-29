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Шарапова в понедельник на старте US Open победила Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Для россиянки это был первый матч на турнирах Большого шлема с момента возвращения на корт после отбытия дисквалификации за употребление мельдония.

«Это прайм-тайм, детка. Иногда вы задаетесь вопросом, зачем вы вкладываете все в эту тяжелую работу — именно поэтому. Вы думаете, что это еще один день, еще одна возможность, но это гораздо больше. Вы никогда не знаете, как будете чувствовать себя до матч-пойнта, но вы понимаете, что все это стоит того», — цитирует Шарапову агентство Франс Пресс.

Перед стартом US Open Шарапова показала украшенное кристаллами Swarovski и кружевами черное платье, в котором она выступит на турнире.

«За этим маленьким черным платьем и кристаллами Swarovski скрывается девушка с большой силой воли, и она никуда не денется», — сказала 30-летняя российская теннисистка.

В следующем раунде Шарапова встретится с венгеркой Тимей Бабош.