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https://sport.mail.ru/news/tennis/30826587/
29 августа 2017, 9:12 | Теннис | Р-Спорт

Мария Шарапова: Победа над Халеп — это то, ради чего стоило возвращаться

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Россиянка Мария Шарапова заявила, что победа на второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США по теннису — это то, ради чего стоило возвращаться на корт.

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Шарапова в понедельник на старте US Open победила Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Для россиянки это был первый матч на турнирах Большого шлема с момента возвращения на корт после отбытия дисквалификации за употребление мельдония.

«Это прайм-тайм, детка. Иногда вы задаетесь вопросом, зачем вы вкладываете все в эту тяжелую работу — именно поэтому. Вы думаете, что это еще один день, еще одна возможность, но это гораздо больше. Вы никогда не знаете, как будете чувствовать себя до матч-пойнта, но вы понимаете, что все это стоит того», — цитирует Шарапову агентство Франс Пресс.

Перед стартом US Open Шарапова показала украшенное кристаллами Swarovski и кружевами черное платье, в котором она выступит на турнире.

«За этим маленьким черным платьем и кристаллами Swarovski скрывается девушка с большой силой воли, и она никуда не денется», — сказала 30-летняя российская теннисистка.

В следующем раунде Шарапова встретится с венгеркой Тимей Бабош.
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