Халеп заявила, что сделала все для победы над Шараповой, но россиянка была сильнее

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Халеп в понедельник потерпела поражение от Шараповой со счетом 4:6, 6:4, 3:6. Для россиянки эта победа стала седьмой в семи матчах с румынской теннисисткой.

«Я сделала все, что могла. Она была лучше. Я ожидала, что она будет попадать все подряд. Некоторые мячи были действительно хороши, я даже не могла достать их. Моя подача была очень плохой. Я не чувствовала мяч. Я не знаю, почему», — цитирует 25-летнюю Халеп АП.

Следующей соперницей Шараповой будет Тимя Бабош из Венгрии.