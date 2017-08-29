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29 августа 2017, 9:11 | Теннис | Р-Спорт

Халеп заявила, что сделала все для победы над Шараповой, но россиянка была сильнее

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что отдала все для победы над Марией Шараповой в первом раунде US Open, но россиянка была сильнее.

МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Вторая ракетка мира румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> заявила что отдала все для победы над Марией <span class=error>Шараповой</span> в первом раунде US <span class=error>Open</span> но россиянка была сильнее. Увеличить
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Халеп в понедельник потерпела поражение от Шараповой со счетом 4:6, 6:4, 3:6. Для россиянки эта победа стала седьмой в семи матчах с румынской теннисисткой.

«Я сделала все, что могла. Она была лучше. Я ожидала, что она будет попадать все подряд. Некоторые мячи были действительно хороши, я даже не могла достать их. Моя подача была очень плохой. Я не чувствовала мяч. Я не знаю, почему», — цитирует 25-летнюю Халеп АП.

Следующей соперницей Шараповой будет Тимя Бабош из Венгрии.
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