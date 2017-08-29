Шарапова расплакалась на корте под овации трибун после победы над Халеп на US Open
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова расплакалась на корте под овации публики после победы над вторым номером мирового рейтинга румынкой Симоной Халеп в матче первого круга Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Шарапова в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
После победы россиянка упала на колени на корте и не смогла сдержать слез. Зрители встретили успех россиянки овацией.
US Open стал первым турниром серии Большого Шлема для 30-летней Шараповой после отбытия 15-месячной дисквалификации за применение мельдония.
Во втором круге Открытого чемпионата США соперницей Шараповой будет венгерка Тимя Бабош.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter