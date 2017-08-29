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29 августа 2017, 9:06 | Теннис | Р-Спорт

Шарапова расплакалась на корте под овации трибун после победы над Халеп на US Open

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова расплакалась на корте под овации публики после победы над вторым номером мирового рейтинга румынкой Симоной Халеп в матче первого круга Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> расплакалась на корте под овации публики после победы над вторым номером мирового рейтинга румынкой <span class=error>Симоной</span> <span class=error>Халеп</span> в матче первого круга Открытого чемпионата США проходящего в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Шарапова в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

После победы россиянка упала на колени на корте и не смогла сдержать слез. Зрители встретили успех россиянки овацией.

US Open стал первым турниром серии Большого Шлема для 30-летней Шараповой после отбытия 15-месячной дисквалификации за применение мельдония.

Во втором круге Открытого чемпионата США соперницей Шараповой будет венгерка Тимя Бабош.
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