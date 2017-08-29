Шарапова расплакалась на корте под овации трибун после победы над Халеп на US Open

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шарапова в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

После победы россиянка упала на колени на корте и не смогла сдержать слез. Зрители встретили успех россиянки овацией.

US Open стал первым турниром серии Большого Шлема для 30-летней Шараповой после отбытия 15-месячной дисквалификации за применение мельдония.

Во втором круге Открытого чемпионата США соперницей Шараповой будет венгерка Тимя Бабош.