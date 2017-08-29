Шарапова: матч с Халеп показал, ради чего стоило возвращаться на турниры Большого шлема
ТАСС, 29 августа. Россиянка Мария Шарапова после победы над румынкой Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США сказала, что именно ради таких матчей стоило ждать возвращения в теннис после полуторагодичной дисквалификации. Об этом спортсменка рассказала в интервью на корте.
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Во вторник Шарапова обыграла румынку, «посеянную» на турнире под вторым номером, со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Для нее этот матч стал первым на турнирах Большого шлема за 19 месяцев. Весной теннисистка возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«Иногда мы задаемся вопросом, ради чего мы в трудных ситуациях не опускаем руки и продолжаем усердно работать. И такие матчи отвечают на этот вопрос», — сказала россиянка.
Шарапова выступала в платье от фирмы Nike, инкрустированном кристаллами Swarovski. «За этими кристаллами Swarovski и маленьким черным платьем девушка, имеющая много мужества, которое никуда от нее не денется», — добавила Шарапова.
Во втором круге россиянка сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии. Шарапова является победительницей Открытого чемпионата США 2006 года, также она выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2008), Открытый чемпионат Франции (2012, 2014) и Уимблдонский турнир (2004).
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