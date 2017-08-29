Шарапова победила вторую «ракетку» мира Халеп на старте US Open

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30-летняя россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу, «посеянную» под вторым номером, со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Шарапова, занимающая 146-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, ни разу не оступалась в первом раунде US Open. Во втором круге россиянка сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. US Open стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Из-за травмы она пропустила Уимблдонский турнир, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила специальное приглашение от организаторов турнира.

Шарапова является победительницей Открытого чемпионата США 2006 года, также она выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2008), Открытый чемпионат Франции (2012, 2014) и Уимблдонский турнир (2004).

US Open завершится 10 сентября. В прошлом году турнир выиграла немка Ангелик Кербер. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.