Шарапова победила вторую «ракетку» мира Халеп на старте US Open
ТАСС, 29 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла румынку Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн), который проходит в
Нью-Йорке.
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30-летняя россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу, «посеянную» под вторым номером, со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
Шарапова, занимающая 146-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, ни разу не оступалась в первом раунде US Open. Во втором круге россиянка сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. US Open стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения.
Шарапова является победительницей Открытого чемпионата США 2006 года, также она выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2008), Открытый чемпионат Франции (2012, 2014) и Уимблдонский турнир (2004).
US Open завершится 10 сентября. В прошлом году турнир выиграла немка Ангелик Кербер. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.
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