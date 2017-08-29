Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30825324/
29 августа 2017, 9:02 | Теннис | Р-Спорт

Американский теннисист Сэм Куэрри пробился во второй круг US Open

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Американец Сэм Куэрри вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге турнира Куэрри (17-й номер посева) обыграл француза Жиля Симона — 6:4, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Во втором раунде Куэрри сыграет с израильтянином Дуди Селой.

Результаты других матчей первого круга:

Жиль Мюллер (Люксембург, 19) — Бернард Томич (Австралия) — 3:6, 6:3, 6:4, 6:4;.

Миша Зверев (Германия, 23) — Тай Сон Квятковски (США) — 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 7:5, 6:3;.

Люка Пуй (Франция, 16) — Рубен Бемельманс (Бельгия) — 6:3, 6:4, 6:4.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
28 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

Спортчиновник: Липницкой пора перестать морочить людям голову

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам