Американский теннисист Сэм Куэрри пробился во второй круг US Open
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Американец Сэм Куэрри вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
В первом круге турнира Куэрри (17-й номер посева) обыграл француза Жиля Симона — 6:4, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
Во втором раунде Куэрри сыграет с израильтянином Дуди Селой.
Результаты других матчей первого круга:
Жиль Мюллер (Люксембург, 19) — Бернард Томич (Австралия) — 3:6, 6:3, 6:4, 6:4;.
Миша Зверев (Германия, 23) — Тай Сон Квятковски (США) — 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 7:5, 6:3;.
Люка Пуй (Франция, 16) — Рубен Бемельманс (Бельгия) — 6:3, 6:4, 6:4.
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