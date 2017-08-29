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29 августа 2017, 1:59 | Теннис | Р-Спорт

Американка Винус Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Американка Винус Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> пробилась во второй круг Открытого чемпионата США по теннису который проходит в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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В матче первого круга Уильямс (9-й номер посева) обыграла словачку Викторию Кузьмову — 6:3, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Во втором раунде US Open Уильямс сыграет с победительницей матча между француженками Полин Пармантье и Осеан Доден.

В другом матче первого круга латвийка Анастасия Севастова (16-й номер посева) обыграла немку Сарину Виттхефт со счетом 7:5, 6:1 и далее встретится с украинкой Екатериной Козловой.
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