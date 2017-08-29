Макарова отдала Бартель всего три гейма в первом круге US Open

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час и 1 минуту Екатерина, занимающая в мировом рейтинге 40-ю позицию, ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и взяла 5 подач соперницы. Бартель, находящаяся в рейтинге WTA на 51-й строчке, сделала 4 эйса, четырежды подала навылет и не сделала ни одного брейка.



Далее россиянке предстоит сразиться с победительницей пары Каролина Возняцки (Дания) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).