Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30825277/
29 августа 2017, 2:00 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова отдала Бартель всего три гейма в первом круге US Open

Российская теннисистка Екатерина Макарова стала участницей второго раунда Открытого чемпионата США, одолев в первом круге немку Мону Бартель со счётом 6:2, 6:1.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> стала участницей второго раунда Открытого чемпионата США одолев в первом круге немку <span class=error>Мону</span> <span class=error>Бартель</span> со счётом 6:2 6:1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час и 1 минуту Екатерина, занимающая в мировом рейтинге 40-ю позицию, ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и взяла 5 подач соперницы. Бартель, находящаяся в рейтинге WTA на 51-й строчке, сделала 4 эйса, четырежды подала навылет и не сделала ни одного брейка.

Далее россиянке предстоит сразиться с победительницей пары Каролина Возняцки (Дания) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Киевское "Динамо" не попало в Мариуполь. Скандал в украинской лиге