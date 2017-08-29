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29 августа 2017, 1:00 | Теннис | Р-Спорт

Россиянин Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису

Россиянин Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Россиянин <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису который проходит в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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В матче первого круга последнего в сезоне турнира Большого шлема Хачанов (25-й номер посева) проиграл представителю Тайваня Лю Еньсуню со счетом 6:4, 2:6, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

В следующем круге соревнований Лю Еньсунь встретится с Раду Алботом из Молдавии.
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