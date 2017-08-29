Россиянин Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису
Россиянин Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в
Нью-Йорке.
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В матче первого круга последнего в сезоне турнира Большого шлема Хачанов (25-й номер посева) проиграл представителю Тайваня Лю Еньсуню со счетом 6:4, 2:6, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.
В следующем круге соревнований Лю Еньсунь встретится с Раду Алботом из Молдавии.
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