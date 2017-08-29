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29 августа 2017, 0:58 | Теннис | ТАСС

Теннисист Медведев не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата США

ТАСС, 29 августа. Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Россиянин проиграл представителю Канады Денису Шаповалову. Увеличить
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Россиянин в матче первого круга уступил представителю Канады Денису Шаповалову, пробившемуся на турнир через квалификацию, со счетом 5:7, 1:6, 2:6.

Во втором круге Шаповалову будет противостоять француз Жо-Вильфрид Цонга, «посеянный» на турнире под восьмым номером.

Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.
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