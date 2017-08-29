Надаль и Федерер рвутся в бой

НАДЕЖДА НА «СТАРИЧКОВ»

Мужская сетка последнего мэйджора в году, одного за другим потерявшая Новака Джоковича, Стэна Вавринку, Милоша Раонича и Кеи Нишикори, после отказа Энди Маррэя и вовсе осиротела. Шутка ли, американский турнир «Большого шлема» пропускают три из первых пяти номеров мирового рейтинга, среди которых оба финалиста прошлого розыгрыша. В условиях, как сказали бы социологи, недостаточной репрезентативности, неплохой шанс получают представители второго эшелона и темные лошадки.

Но не все так плохо — за честь мировой элиты готовы постоять два супергероя. Оба уже выигрывали US Open, и имеют отличную возможность пополнить рекордную коллекцию своих трофеев.

Надаль, который через девять лет после первого пришествия на теннисный трон вновь возглавил рейтинг АТР, начнет турнир матчем против серба Душана Лайовича. Соперник, по большому счету, так себе. Вот только испанец после ударно проведенного грунтового сезона на харде чувствует себя не так уютно. В Монреале он в третьем круге проиграл Денису Шаповалову, который после этого впервые вошел в топ-100, а в Цинциннати Надаля остановил Кирьос. И вообще, за последние пять лет Рафа лишь один раз забирался в Нью-Йорке дальше четвертого раунда. Это был 2013-й, и тогда Надаль стал двукратным чемпионом US Open.

Федерер выигрывал американский мэйджор пять раз подряд, но при этом последний его успех датирован 2008 годом. Возрождать победные традиции он начнет матчем с подающим надежды хозяином корта Фрэнсисом Тиафо. Юноша очень талантлив, но если суперветеран настроен серьезно, то должен побеждать такого соперника на классе. Кстати, Федерер и Надаль никогда в истории не играли между собой на Открытом чемпионате США. На этот раз они теоретически могут сойтись в полуфинале, но для этого им предстоит преодолеть немало серьезных испытаний. Испанец на первой неделе может встретиться с Ришаром Гаске и Томашем Бердыхом, а швейцарец — с не признающим авторитетов Кирьосом. Или, например, с Андреем Кузнецовым. А что? А вдруг?

Из российских мужчин во вторник первые матчи также проведут вторая ракетка страны Андрей Рублев и вылетевший накануне из сотни лучших игроков мира ветеран Михаил Южный.

РАЗВЕДКА БОЕМ

У женщин по итогам Уимблдона рейтинг возглавила Каролина Плишкова из Чехии. Она во весь голос заявила о себе именно на US Open год назад, обыграв Серену Уильямс и дойдя до финала. Но тогда в превосходной во всех смыслах форме была Кербер. 25-летняя чешка играет стабильно, выигрывает титулы, но при этом крупных успехов в ее послужном списке по-прежнему нет. Теперь ей предстоит защищать сразу 1300 рейтинговых очков, и начнет она это делать матчем с 72-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши.

При этом статуса «железного фаворита», несмотря на посев, у Плишковой нет. Она будет лишь первой среди равных. Примерно такие же шансы на титул, например, у украинки Элины Свитолиной, которая в первом круге играет против другой представительницы Чехии Катарины Синяковой. Или у действующей чемпионки Кербер — ей выпало на старте встречаться с колоритной Наоми Осакой из Японии.

А российские болельщики возлагают особые надежды на еще одну чемпионку US Open Светлану Кузнецову. Она получила от организаторов восьмой номер посева, неплохо выглядит в нынешнем сезоне. Ее соперница тоже из Чехии — Маркета Вондроушова уже наделала в 2017-м шуму, еще до достижения 18-летия взяв первый титул WTA в карьере.

Также во вторник нам предстоит болеть за Дарью Касаткину — восходящей звезде российского тенниса карты в этом году спутали травмы, и она на сей раз не попала в посев. Ей в первом круге предстоит выяснять отношения с китаянкой Цян Ван. Евгения Родина попробует исполнить роль лидера движения «Антихайп» во встрече с заклятым другом Марии Шараповой, а заодно и всех российских болельщиков канадкой Эжени Бушар. А вот олимпийская чемпионка Веснина сыграет с Анной Блинковой, и как бы ни завершился этот матч, одна россиянка во втором круге точно будет.

ГЛАВНЫЕ МАТЧИ ВТОРОГО ИГРОВОГО ДНЯ

Мужчины. Одиночный разряд

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Душан Лайович (Сербия)

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Фрэнсис Тиафо (США)

Алекс де Минаур (Австралия) — Доминик Тим (Австрия, 6)

Вацлав Шафранек (Чехия) — Григор Димитров (Болгария, 7)

Блаж Кавчич (Словения) — Михаил ЮЖНЫЙ

Андрей КУЗНЕЦОВ — Фелисиано Лопес (Испания, 31)

Альяж Бедене (Великобритания) — Андрей РУБЛЕВ.

Женщины. Одиночный разряд

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Магда Линетт (Польша)

Элина Свитолина (Украина, 4) — Катерина Синякова (Чехия)

Наоми Осака (Япония) — Ангелика Кербер (Германия, 6)

Маркета Вондроушова (Чехия) — Светлана КУЗНЕЦОВА (8)

Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Петра Мартич (Хорватия)

Елена ВЕСНИНА (17) — Анна БЛИНКОВА

Кристина Макхейл (США) — Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (19)

Дарья КАСАТКИНА — Цян Ван (Китай)

Евгения РОДИНА — Эжени Бушар (Канада)

Софья ЖУК — Юлия Путинцева (Казахстан).