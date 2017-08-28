Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сотворил сенсацию на US Open

В первом круге Кукушкин, пробившийся через квалификацию, победил экс-третью ракетку мира Давида Феррера из Испании. Казахстанец проиграл первый сет, но затем переломил ход встречи — 4:6, 6:3, 6:2, 6:1. Соперники провели на корте 2 часа и 45 минут.

В рейтинге ATP прямо сейчас 29-летний Кукушкин занимает 103-е место, а 35-летний Феррер идет на 25-й строчке. Казахстанец впервые за восемь встреч победил испанского соперника.

В следующем круге Кукушкин встретится с россиянином Евгением Донским, который в рейтинге ATP идет на 99-м месте.

Лучшего результата на US Open Кукушкин добивался в 2013 и 2015 году, когда доходил до третьего круга, а Феррер в 2007 и 2012 году играл в полуфинале.