Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сотворил сенсацию на US Open
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин пробился во второй круг Открытого чемпионата США (US Open), передает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге Кукушкин, пробившийся через квалификацию, победил
В рейтинге ATP прямо сейчас 29-летний Кукушкин занимает 103-е место, а 35-летний Феррер идет на 25-й строчке. Казахстанец впервые за восемь встреч победил испанского соперника.
В следующем круге Кукушкин встретится с россиянином Евгением Донским, который в рейтинге ATP идет на 99-м месте.
Лучшего результата на US Open Кукушкин добивался в 2013 и 2015 году, когда доходил до третьего круга, а Феррер в 2007 и 2012 году играл в полуфинале.
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