Российский теннисист Донской вышел во второй круг US Open
ТАСС, 28 августа. Российский теннисист Евгений Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн), который проходит в
Нью-Йорке.
Россиянин в матче первого круга победил австрийца Андреаса
Во втором круге Донской встретится с победителем матча между представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным и испанцем Давидом Феррером, «посеянным» на турнире под 21-м номером.
Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.
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