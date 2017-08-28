Российский теннисист Донской вышел во второй круг US Open

Россиянин в матче первого круга победил австрийца Андреаса Хайдер-Маурера. Соперник Донского отказался от продолжения борьбы во втором сете, уступая со счетом 6:7 (3:7), 1:5.

Во втором круге Донской встретится с победителем матча между представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным и испанцем Давидом Феррером, «посеянным» на турнире под 21-м номером.

Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.