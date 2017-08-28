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https://sport.mail.ru/news/tennis/30823765/
28 августа 2017, 20:34 | Теннис | ТАСС

Теннисистка Вихлянцева проиграла Викери в первом круге US Open

ТАСС, 28 августа. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В матче первого круга россиянка проиграла представительнице США Саше Викери со счетом 6:4, 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Во втором круге американка встретится с победительницей матча между соотечественницами Лорэн Дэвис и Софией Кенин.

Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.
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