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https://sport.mail.ru/news/tennis/30823764/
28 августа 2017, 21:53 | Теннис | ТАСС

Турсунов не смог завершить матч первого круга US Open из-за травмы

ТАСС, 28 августа. Россиянин Дмитрий Турсунов снялся с Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд — $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Россиянин отказался от борьбы в матче первого круга с британцем Кэмероном Норри из-за травмы, уступая со счетом 6:7 (7:9), 1:6.

Норри во втором круге встретится с победителем поединка между американцем Эваном Кингом и испанцем Пабло Карреньо Бустой, «посеянным» на турнире под 12-м номером.

Соревнования завершатся 10 сентября. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.
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