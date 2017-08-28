Турсунов не смог завершить матч первого круга US Open из-за травмы
ТАСС, 28 августа. Россиянин Дмитрий Турсунов снялся с Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд — $50,4 млн), который проходит в
Нью-Йорке.
Россиянин отказался от борьбы в матче первого круга с британцем Кэмероном Норри
Норри во втором круге встретится с победителем поединка между американцем Эваном Кингом и испанцем Пабло Карреньо Бустой, «посеянным» на турнире под 12-м номером.
Соревнования завершатся 10 сентября. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.
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