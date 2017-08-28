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28 августа 2017, 20:14 | Теннис | Чемпионат.com

Мугуруса разгромила Лепченко в первом круге Открытого чемпионата США

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) начала выступление на Открытом чемпионате США с уверенной победы над американкой Варварой Лепченко со счётом 6:0, 6:3.

Испанка <span class=error>Гарбинье</span> Мугуруса (3) начала выступление на Открытом чемпионате США с уверенной победы над американкой Варварой <span class=error>Лепченко</span> со счётом 6:0 6:3. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. 23-летняя уроженка Каракаса, занимающая третье место в рейтинге WTA, активно выиграла 16 розыгрышей, допустила 11 невынужденных ошибок, сделала 5 брейков и проиграла 1 гейм на своей подаче. Варвара сделала 8 виннеров при 22 собственных неточностях.

Во втором круге Мугуруса сыграет с победительницей встречи Клэр Лю (Q) — Дуань Инъин (Китай).
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