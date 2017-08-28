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28 августа 2017, 19:51 | Теннис | Чемпионат.com

Александрова вышла во второй круг US Open, где сыграет с Гарсией

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге Открытого чемпионата США победила немку Анну Заю (Q) со счётом 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 9 минут. 22-летняя уроженка Челябинска, занимающая 73-е место в рейтинге WTA. Екатерина исполнила 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и не проиграла ни гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Александровой станет француженка Каролин Гарсия (18), разгромившая чешку Терезу Мартинцову (Q) со счётом 6:0, 6:1.

Также во второй круг вышла чешка Кристина Плишкова.
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Открытый чемпионат США по теннису стартует в понедельник в Нью-Йорке. Впервые в сезоне на турнире Большого шлема выступит россиянка Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение от организаторов и в первом матче сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.
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