Южный покинул топ-100 рейтинга ATP
МОСКВА, 28 авг —
Р-Спорт. Российский теннисист Михаил Южный покинул топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщается на официальном сайте организации.
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Последний раз 35-летний Южный находился за пределами первой сотни рейтинга в начале января 2016 года. Наивысшее место в рейтинге среди россиян занимает Карен Хачанов — 29-е.
Первой ракеткой мира остается испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP, версия от 28 августа:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7645 очков,
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 7150,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5690,
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5325,
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4470,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4155,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3710,
10 (10). Кэй Нисикори (Япония) — 3195…
29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1390…
53 (54). Андрей Рублев (Россия) — 890,
54 (53). Даниил Медведев (Россия) — 889…
75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) — 686…
99 (100). Евгений Донской (Россия) — 549…
101 (98). Михаил Южный (Россия) — 541.
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