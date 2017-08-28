Южный покинул топ-100 рейтинга ATP

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Открытый чемпионат США по теннису стартует в понедельник в Нью-Йорке. Впервые в сезоне на турнире Большого шлема выступит россиянка Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение от организаторов и в первом матче сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.