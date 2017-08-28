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28 августа 2017, 10:35 | Теннис | Р-Спорт

Южный покинул топ-100 рейтинга ATP

МОСКВА, 28 авг — Р-Спорт. Российский теннисист Михаил Южный покинул топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщается на официальном сайте организации.

Российский теннисист Михаил Южный покинул топ-100 рейтинга Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (<span class=error>АТР</span>) сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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Последний раз 35-летний Южный находился за пределами первой сотни рейтинга в начале января 2016 года. Наивысшее место в рейтинге среди россиян занимает Карен Хачанов — 29-е.

Первой ракеткой мира остается испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP, версия от 28 августа:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7645 очков,

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 7150,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5690,

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5325,

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4470,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4155,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3710,

10 (10). Кэй Нисикори (Япония) — 3195…

29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1390…

53 (54). Андрей Рублев (Россия) — 890,

54 (53). Даниил Медведев (Россия) — 889…

75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) — 686…

99 (100). Евгений Донской (Россия) — 549…

101 (98). Михаил Южный (Россия) — 541.
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