Шарапова начинает выступление на Открытом чемпионате США по теннису
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Открытый чемпионат США по теннису стартует в понедельник в
Нью-Йорке. Впервые в сезоне на турнире Большого шлема выступит россиянка Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение от организаторов и в первом матче сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.
Шарапова в апреле отбыла дисквалификацию за употребление запрещенного препарата мельдония, однако с тех пор пропустила несколько месяцев
Учитывая, что приостановила карьеру
В результате жеребьевки соперницей Шараповой по первому матчу на турнире стала вторая ракетка мира 25-летняя румынка Симона Халеп, которая турниры Большого шлема еще не выигрывала, однако дважды выступала в финале Roland Garros — в том числе и в нынешнем году, уступив Елене Остапенко из Латвии. Встреча между Шараповой и Халеп начнется сразу после церемонии открытия на центральном корте имени Артура Эша — ориентировочно в 02:00 мск в ночь на вторник.
Посев в
В первую тройку «сеянных» теннисисток входят лидер мирового рейтинга чешка Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса. Четвертый посев — у украинки Элины Свитолиной, шестой — у победительницы турнира 2016 года немки Ангелик Кербер.
В фаворитах Надаль и Федерер
В мужском турнире первый номер посева получил 31-летний испанец Рафаэль Надаль, который вернул себе лидерство в мировом рейтинге, проводя отличный сезон и в 10-й раз в карьере выиграв «Ролан Гаррос», который проходит на любимых для него грунтовых покрытиях. В тройку фаворитов также входят 36-летний швейцарец Роже Федерер, который два месяца назад в восьмой раз выиграл Уимблдон, и представляющий Германию 20-летний Александр Зверев. Уже после жеребьевки снялся
25-й номер посева имеет российский теннисист Карен Хачанов.
В основной сетке выступят россияне Евгений Донской, Андрей Кузнецов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Дмитрий Турсунов и Михаил Южный.
Открытый чемпионат США пройдет в течение двух недель на кортах с твердым покрытием Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Помимо личных турниров, состоятся соревнования среди пар, в миксте, в также юниоров и ветеранов. В женском парном разряде первый номер посева имеют олимпийские чемпионки Веснина и Макарова, тогда как пара Анастасии Павлюченковой и Кристины Младенович из Франции посеяна под 13-м номером.
Общий призовой фонд нынешнего турнира — $50 млн.
В лидерах — Коннорс, Сампрас, Эверт и Серена
Впервые теннисный чемпионат США состоялся в 1881 году, когда соревнования стали проходить на кортах казино в Ньюпорте на
В «открытую эру» чаще других американский турнир Большого шлема выигрывали американцы Джимми Коннорс и Пит Сампрас, а также Роджер Федерер — по пять раз. У женщин по шесть титулов на счету американок Крис Эверт и Серены Уильямс.
Единственным российским победителем в мужском одиночном разряде является Марат Сафин (2000 г). В 2004 году в Нью- Йорке выиграла Светлана Кузнецова, в 2006 году — Мария Шарапова. По разу в финал выходили Елена Дементьева, Кузнецова и Вера Звонарева.
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