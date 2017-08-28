Хачанов и Рублев выступят в паре на US Open
Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют в паре на стартующем в понедельник Открытом чемпионате США.
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В первом круге они встретятся с «посеянными» под 16-м номером Сэмом Гротом и Айсамом Куреши. Отметим, что российские теннисисты тренируются в одной академии в Барселоне и являются хорошими друзьями. Выступление на US Open они, вероятно, рассматривают как подготовку к матчу Кубка Дэвиса за место в Мировой группе с Венгрией, который пройдет в Будапеште после US Open.
В сетке Открытого чемпионата США есть и еще один чисто российский дуэт — Даниил Медведев/Михаил Елгин. Андрей Кузнецов сыграет вместе с Малеком Джазири из Туниса, а Михаил Южный — с русским немцем Мишей Зверевым.
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