Мария Шарапова: Во время дисквалификации чувствовала поддержку спонсоров

«Критика со стороны конкурентов не помешала мне вернуться и хорошо играться. Я хочу двигаться вперёд и добиваться успеха. Не понимаю, почему я должна отказаться от своей цели.



Во время дисквалификации я чувствовала поддержку спонсоров. Осознание того, что люди мне доверяют, очень помогало. Я знала, что происходящее плохо для всех. Это же не просто бренды — это сотни людей, которые за долгие годы стали мне близки.



Мне не дали wild card на “Ролан Гаррос”? А что я могла сделать? Конечно, я прииняла это решение, а моё отношение к турниру не изменилось. У меня много приятных воспоминаний о Париже: крутые матчи, знаковые победы и преодоление трудностей. Конечно, я хочу снова сыграть там. Надеюсь, что в следующем году всё будет иначе.



За это время я повзрослела — многому научилась на своих ошибках. Если вам выпадает такое испытание, вы обдумываете своё поведение и решения. Это становится важным уроком — может, не очень хорошим, но опытом. А опыт делает сильнее.



Стремление бороться? Это ключевая черта моего характера. Я рождена воином. В индивидуальном спорте только вы сами несёте ответственность за свои решения и сами восходите на вершину», — цитирует Шарапову Paris Match.