Прайм-тайм для Шараповой, шанс для Зверева

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«СЭ» выделяет основные сюжетные линии Открытого чемпионата США-2017.

СИЯЙ, МАРИЯ!

Мария Шарапова готовится выступить на первом турнире «Большого шлема» после дисквалификации за мельдоний, а на US Open она и вовсе сыграет впервые с 2014 года: в 2015-м она пропускала турнир из-за травмы, а в 2016-м по допинговой причине. В Нью-Йорк российская суперзвезда прибыла заранее: как обычно на неделе перед «Большим шлемом» приняла участие в ряде спонсорских мероприятий и ярких фотосессией. Тренировки Шараповой на кортах «Флашинг Медоуз» собирали огромное количество зрителей. Публика Марию однозначно заждалась.

Россиянка тепло поблагодарила организаторов Открытого чемпионата США за предоставленную wild card — без нее 147-я ракетка мира не могла бы попасть в основную сетку напрямую. Она заранее представила наряд для выступления в Нью-Йорке: эффектное черное платье с кружевными вставками и кристаллами «Сваровски». Нельзя было не вспомнить, что в черном же одеянии Шарапова выиграла свой единственный US Open в 2006 году.

Однако сейчас вопросы вызывает состояние самой теннисистки — как физическое, так и психологическое. Едва вернувшись в строй после травмы бедра, Мария вновь почти на месяц выбыла из игры из-за повреждения предплечья. Оно вынудило 30-летнюю теннисистку сняться с турниров в Торонто и Цинциннати. В Нью-Йорке она тренируется в защитном рукаве на руке — в таком же долгое время играл вечно травмированный Милош Раонич.

Впрочем, даже если рука не станет особо беспокоить, без игровой практики Шараповой на Открытом чемпионате США будет сложно. Тем более, соперница по первому кругу россиянке досталась непростая — одна из соискательниц звания первой ракетки мира Симона Халеп. Однако Марии гарантирован как минимум один матч в прайм-тайм: организаторы турнира, конечно же, поставили поединок россиянки и румынки на центральный корт имени Артура Эша первым в вечерней программе понедельника (в 2 часа ночи 29 августа по московскому времени). И Шараповой стоит выжать максимум из этого момента — в игровом, ментальном, эмоциональном и каком угодно еще плане. По большому счету, Марии нечего терять, а приобрести можно многое.

ВОСЕМЬ ПРЕТЕНДЕНТОК.

Включать Шарапову в число фавориток US Open-2017 опрометчиво. Но и без нее список обширен. Претенденткой на победу номер один на данный момент выглядит Гарбинье Мугуруса. Она забыла о неудаче на Roland Garros, расслабилась после триумфа на Уимблдоне, что и подтвердила, эффектно взяв титул в Цинциннати. Возможно, созрела для большой победы и прошлогодняя финалистка и нынешняя первая ракетка мира Каролина Плишкова, которую к тому же должна окрылить помолвка с Михалом Хрдличкой. О ней чешка с удовольствием рассказала на предтурнирной пресс-конференции, блеснув кольцом. Наверняка удивит на домашнем турнире и Винус Уильямс. В активе 37-летней американки в нынешнем сезоне уже имеются два финала мэйджоров.

Открыт вопрос и о том, кто завершит US Open первой ракеткой мира. Плишковой удержать лидерство будет непросто: нужно подтверждать прошлогодние очки за финал и надеяться на ранний вылет конкуренток, прежде всего, Халеп и Мугурусы. Румынка отстает от чешки всего 5 баллов и с высокой долей вероятности может потеснить ее с вершины, но говорить об этом можно будет только в том случае, если она выстоит в суперматче в первом круге.

На мировую корону также претендуют еще шесть (!) теннисисток: Мугуруса, Элина Свитолина, Каролин Возняцки, Джоанна Конта, Светлана Кузнецова и старшая из сестер Уильямс. Украинке, чтобы иметь шанс стать первой в мире, нужно доходить до полуфинала, а всем остальным — обязательно выигрывать титул и смотреть на другие результаты.

ВРЕДИТЕЛЬ МАРРЭЙ.

В субботу прямо перед тем, как организаторы US Open обнародовали расписание на первый игровой день, Энди Маррэй снялся с турнира. Причина — в полученной на Уимблдоне травме бедра. Вторая ракетка мира стал новой потерей для заключительного мэйджора сезона — ранее Открытый чемпионат США недосчитался действующего победителя Стэна Вавринки, двукратного чемпиона и прошлогоднего финалиста Новака Джоковича, а также Кеи Нишикори и Милоша Раонича.

Маррэю можно только пожелать скорейшего восстановления. Но откажись он от участия на день раньше, интрига US Open была бы совсем другой. Триумфатор Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона этого сезона Роджер Федерер получил бы второй номер «посева», и мир предвкушал бы его встречу с Рафаэлем Надалем в финале. А так, даже при перекроенной сетке, первая и третья ракетки мира остались в верхней половине.

Хотя есть сомнения, что самые принципиальные соперники в истории тенниса смогут впервые сыграть друг против друга в Нью-Йорке. Испанец этим летом на харде выглядит не очень убедительно, имея в пассиве поражения от Дениса Шаповалова и Ника Киргиоса. Да и на Открытом чемпионате США он с 2011 года не проходил дальше четвертого круга. Так что шансы Федерера в третий раз за год сыграть в финале турнира «Большого шлема» весьма высоки.

Испанец и швейцарец также будут вести борьбу и за мировую корону. Надаль гарантированно останется на первом месте в рейтинге, если дойдет до финала. Но может сохранить лидерство, даже проиграв во втором круге, — если Федерер не попадет в квартет сильнейших.

Кто выиграл от отказа Маррэя, так это победитель турнира 2014 года Марин Чилич — именно 5-й «сеяный» заменил британца на нижней строчке сетки. При этом хорват перестал быть потенциальным соперником по третьему кругу Карена Хачанова. Правда, теперь на пути 21-летнего российского теннисиста стоит американец Сэм Куэрри. Что, на самом деле, не намного лучше.

Нижняя половина сетки без британца вообще оказалась более чем открытой. А шансы 20-летнего Александра Зверева блеснуть на «Большом шлеме» еще сильнее возросли. Русский немец уже имеет на своем счету два выигранных «Мастерса». В формате трех сетов он побеждал и Надаля, и Федерера. Но пятисетовые поединки — это немного другая история, и сам Зверев прекрасно отдает себе в этом отчет.