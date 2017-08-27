Возвращение тореадора. 10 фактов о выходе Надаля на первую строчку рейтинга ATP

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1. Надаль в четвёртый раз в карьере стал первой ракеткой мира — ранее он был № 1 с 18 августа 2008 года по 5 июля 2009 года; с 7 июня 2010 года по 3 июля 2011 года; и с 7 октября 2013 года по 6 июля 2014 года.

2. Испанец ни разу не покидал пределы Топ-10 со времён своего первого восхождения на вершину. Особенным это достижение является и по той причине, что Рафа нередко оказывался в лазарете из-за различных травм. Надаль находится в первой десятке с апреля 2005 года, когда ему было 18 лет.

3. Рафа установил рекорд по времени, прошедшему между дебютом и очередным подъёмом игрока на вершину мирового рейтинга. С момента восхождения на вершину рейтинга прошло девять лет и три дня.

4. Уроженец Манакора начал свою 142-ю неделю в звании первой ракетки мира. Первая сессия на вершине продолжалась 46 недель, вторая — 56, третья — 39.

5. По количеству недель на первой строчке испанец идёт седьмым после Роджера Федерера (302), Пита Сампраса (286), Ивана Лендла (270), Джимми Коннорса (268), Новака Джоковича (223) и Джона Макинроя (170).

6. Надалю даже не пришлось ударить по мячу на турнире в Цинциннати, чтобы возглавить рейтинг. Роджер Федерер мог помешать Рафе снова стать первым, но снялся с «Мастерса» из-за травмы спины.

7. В этом году Рафа сыграл в четырёх финалах — лучший результат сезона в ATP-Туре. Надаль завоевал титулы в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде, а также стал чемпионом «Ролан Гаррос». Трижды испанец останавливался в шаге от трофея — на Australian Open, на соревнованиях в Акапулько и Майами.

8. Надаль имеет возможность в четвертый раз в карьере закончить сезон на первой позиции. Ранее ему это удавалось в 2008-м, 2010-м и 2013-м. Рафа является единственным испанцем в истории, завершавшим год на вершине.

9. По итогам US Open испанец может потерять лидерство в рейтинге, но гарантированно проведет на первой строчке три недели — начиная с 21 августа.

10. В Туре продолжает доминировать «Большая четвёрка» (Федерер, Надаль, Джокович, Маррей). После дебюта Роджера на первой позиции 2 февраля 2004 года 707 недель подряд на первом месте находятся лишь эти теннисисты.