Гарбин Мугуруса: Болельщики хотят, чтобы Шарапова вернулась

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«Я думаю, что она боец, у неё отличный боевой дух. Болельщики хотят её возвращения. Думаю, она сделает турнир лучше. Мои мысли по поводу wild card? Это дискуссионный вопрос. Но я считаю, что игрок должен сам зарабатывать свои шансы.