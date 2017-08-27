Гарбин Мугуруса: Болельщики хотят, чтобы Шарапова вернулась
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса поделилась ожиданиями от возвращения в Тур россиянки Марии Шараповой. Напомним, что 30-летняя россиянка получила wild card в основную сетку американского «мэйджора».
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«Я думаю, что она боец, у неё отличный боевой дух. Болельщики хотят её возвращения. Думаю, она сделает турнир лучше. Мои мысли по поводу wild card? Это дискуссионный вопрос. Но я считаю, что игрок должен сам зарабатывать свои шансы.
Нужно играть турниры и зарабатывать очки, а не ждать помощи. Нужно много работать и снова заслужить это право.
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