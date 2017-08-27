Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30810268/
27 августа 2017, 15:37 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса: Болельщики хотят, чтобы Шарапова вернулась

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса поделилась ожиданиями от возвращения в Тур россиянки Марии Шараповой. Напомним, что 30-летняя россиянка получила wild card в основную сетку американского «мэйджора».

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса поделилась ожиданиями от возвращения в Тур россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span>. <span class=stop>Напомним</span> что 30-летняя россиянка получила <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> в основную сетку американского мэйджора. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я думаю, что она боец, у неё отличный боевой дух. Болельщики хотят её возвращения. Думаю, она сделает турнир лучше. Мои мысли по поводу wild card? Это дискуссионный вопрос. Но я считаю, что игрок должен сам зарабатывать свои шансы.

Нужно играть турниры и зарабатывать очки, а не ждать помощи. Нужно много работать и снова заслужить это право. По-моему, должно быть так, — цитирует Мугурусу пресс-служба соревнований.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 августа

Возвращение тореадора. 10 фактов о выходе Надаля на первую строчку рейтинга ATP

Рафаэль Надаль: Нормально отношусь к экспериментам в теннисе

Гарбин Мугуруса: Болельщики хотят, чтобы Шарапова вернулась