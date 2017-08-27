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27 августа 2017, 12:10 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Не была готова к серьёзным нагрузкам

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала своё состояние в преддверии Открытого чемпионата США. Напомним, что россиянка долгое время восстанавливалась после травмы левого предплечья.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> прокомментировала своё состояние в преддверии Открытого чемпионата США. <span class=stop>Напомним</span> что россиянка долгое время восстанавливалась после травмы левого предплечья. Увеличить
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«Если говорить предельно честно, то подготовка к турниру прошла не самым лучшим образом. Я много времени лечилась, не смогла выступить на Уимблдоне. Было обидно пропускать подготовительные турниры, но мой организм дал понять, что я пока не готова к серьёзным нагрузкам.

Буду играть на «мэйджоре» без игровой практики. Но я уже бывала в таком положении, поэтому опыт должен помочь, — цитирует Шарапову ресурс Tennis.com.
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