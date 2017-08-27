Мария Шарапова: Не была готова к серьёзным нагрузкам
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала своё состояние в преддверии Открытого чемпионата США. Напомним, что россиянка долгое время восстанавливалась после травмы левого предплечья.
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Видимо, что-то случилось...
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«Если говорить предельно честно, то подготовка к турниру прошла не самым лучшим образом. Я много времени лечилась, не смогла выступить на Уимблдоне. Было обидно пропускать подготовительные турниры, но мой организм дал понять, что я пока не готова к серьёзным нагрузкам.
Буду играть на «мэйджоре» без игровой практики. Но я уже бывала в таком положении, поэтому опыт должен помочь, — цитирует Шарапову ресурс Tennis.com.
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