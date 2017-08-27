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https://sport.mail.ru/news/tennis/30808827/
27 августа 2017, 12:09 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп: Wild card для Шараповой? Турнир имеет право принимать любые решения

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от матча первого круга Открытого чемпионата США с россиянкой Марией Шараповой.

Румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> поделилась ожиданиями от матча первого круга Открытого чемпионата США с россиянкой Марией <span class=error>Шараповой</span>. Увеличить
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«О результатах жеребьёвки мне сообщили прямо на корте во время тренировки. Отреагировала нормально, потому что в этом сезоне почти на всех турнирах мне достаётся сложная сетка. Немного удивилась, потому что это всего лишь первый круг «мэйджора», но потом привела мысли в порядок.

Что я думаю по поводу wild card для Марии? Турнир имеет право принимать любые решения. Я не могу это обсуждать. Шарапова пытается вернуться в Тур, и я думаю, что у неё всё получится. Мария имеет за плечами солидный опыт выступлений, она одержала много больших побед.

Мне кажется, она в порядке. Игра с ней получится крайне сложной. Прежде она шесть раз обыгрывала меня, но я постараюсь изменить ситуацию. Буду бороться изо всех сил, потому что хочу получить удовольствие и победить.

История с допингом? Я не думаю о том, что Мария сделала, что она делает, обо всей этой ситуации. Концентрируюсь лишь на себе. В предстоящей игре я хочу просто выйти на корт и показать свою лучшую игру. Для меня это просто очередной матч, в котором я буду бороться за победу, — приводит слова Халеп пресс-служба турнира.
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