Симона Халеп: Wild card для Шараповой? Турнир имеет право принимать любые решения

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«О результатах жеребьёвки мне сообщили прямо на корте во время тренировки. Отреагировала нормально, потому что в этом сезоне почти на всех турнирах мне достаётся сложная сетка. Немного удивилась, потому что это всего лишь первый круг «мэйджора», но потом привела мысли в порядок.

Что я думаю по поводу wild card для Марии? Турнир имеет право принимать любые решения. Я не могу это обсуждать. Шарапова пытается вернуться в Тур, и я думаю, что у неё всё получится. Мария имеет за плечами солидный опыт выступлений, она одержала много больших побед.

Мне кажется, она в порядке. Игра с ней получится крайне сложной. Прежде она шесть раз обыгрывала меня, но я постараюсь изменить ситуацию. Буду бороться изо всех сил, потому что хочу получить удовольствие и победить.