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27 августа 2017, 12:08 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Было бы здорово сыграть с Роджером в полуфинале US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в преддверии старта US Open ответил на вопрос, хотел бы сыграть со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале американского «мэйджора».

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> в преддверии старта US <span class=error>Open</span> ответил на вопрос хотел бы сыграть со швейцарцем Роджером <span class=error>Федерером</span> в полуфинале американского мэйджора. Увеличить
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«Если смогу дойти до полуфинала — нет. Я бы предпочёл сыграть с кем-нибудь другим. На мой взгляд, это очевидно, нет? Было бы здорово сыграть с более простым соперником!

Я знаю, вы хотите услышать, что я буду рад сыграть с Роджером. Конечно, я понимаю, что это был бы матч исторического масштаба. Мы с ним играли в финалах почти на всех турнирах «Большого шлема», только в Нью-Йорке не встречались ни разу. И в этот раз наша встреча точно не придётся на финал. А финал — это более особенный матч, чем полуфинал.

В любом случае, если я встречусь с Федерером в ½ финала, это будет отлично и потрясающе. Но, как я уже говорил, мы провели много очных матчей, — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.
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