Рафаэль Надаль: Было бы здорово сыграть с Роджером в полуфинале US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в преддверии старта US Open ответил на вопрос, хотел бы сыграть со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале американского «мэйджора».
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«Если смогу дойти до полуфинала — нет. Я бы предпочёл сыграть с
Я знаю, вы хотите услышать, что я буду рад сыграть с Роджером. Конечно, я понимаю, что это был бы матч исторического масштаба. Мы с ним играли в финалах почти на всех турнирах «Большого шлема», только в
В любом случае, если я встречусь с Федерером в ½ финала, это будет отлично и потрясающе. Но, как я уже говорил, мы провели много очных матчей, — приводит слова Надаля
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