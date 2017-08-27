Рафаэль Надаль: Было бы здорово сыграть с Роджером в полуфинале US Open

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«Если смогу дойти до полуфинала — нет. Я бы предпочёл сыграть с кем-нибудь другим. На мой взгляд, это очевидно, нет? Было бы здорово сыграть с более простым соперником!

Я знаю, вы хотите услышать, что я буду рад сыграть с Роджером. Конечно, я понимаю, что это был бы матч исторического масштаба. Мы с ним играли в финалах почти на всех турнирах «Большого шлема», только в Нью-Йорке не встречались ни разу. И в этот раз наша встреча точно не придётся на финал. А финал — это более особенный матч, чем полуфинал.