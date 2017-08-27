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27 августа 2017, 9:48 | Теннис | ТАСС

Шарапова уверена, что выступит на Roland Garros в следующем году

ТАСС, 27 августа. Россиянка Мария Шарапова, которая пропустила Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) в 2017 году, уверена в своем участии в следующем розыгрыше турнира. Об этом она сказала в интервью французскому журналу Paris Match.

<em>ТАСС 27 августа. </em>Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> которая пропустила Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) в 2017 году уверена в своем участии в следующем розыгрыше турнира. Об этом она сказала в интервью французскому журналу Paris Match. Увеличить
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Открытый чемпионат Франции прошел с 22 мая по 11 июня в Париже. Организаторы турнира серии Большого шлема отказали Шараповой в выдаче специального приглашения (wild card) в основную сетку и квалификацию. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи приглашения, так как не успела набрать нужного количества очков в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«У меня не было выбора, кроме как принять это решение. Это не изменило мое пристрастие к этому турниру. У меня прекрасные воспоминания о Roland Garros — невероятные матчи, большие победы, но и трудные моменты. Конечно, я надеюсь вернуться в Париж. Уверена, что в следующем году все будет иначе», — сказала Шарапова.

Также российская теннисистка прокомментировала решение предоставить ей wild card на Открытый чемпионат США, который пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Турнир станет первым из серии Большого шлема в сезоне для Шараповой. «Я просто очень рада вернуться и готова снова играть, но я никогда не ставила один турнир выше других в плане важности в моей карьере», — сказала она.

Шарапова также отметила, что повзрослела за время дисквалификации. «Я многому научилась на своих ошибках. Когда вы проходите через такое испытание, то получаете хороший урок. Этот опыт делает вас взрослее и сильнее», — отметила теннисистка.

Россиянка весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил: в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Она вернулась на корт в начале августа, но уже после первого матча в американском Стэнфорде снялась с него из-за травмы левого предплечья, после чего отказалась и от участия в турнирах в Торонто и Цинциннати.
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