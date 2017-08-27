Шарапова уверена, что выступит на Roland Garros в следующем году
ТАСС, 27 августа. Россиянка Мария Шарапова, которая пропустила Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) в 2017 году, уверена в своем участии в следующем розыгрыше турнира. Об этом она сказала в интервью французскому журналу Paris Match.
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Открытый чемпионат Франции прошел с 22 мая по 11 июня в Париже. Организаторы турнира серии Большого шлема отказали Шараповой в выдаче специального приглашения (wild card) в основную сетку и квалификацию. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи приглашения, так как не успела набрать нужного количества очков в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«У меня не было выбора, кроме как принять это решение. Это не изменило мое пристрастие к этому турниру. У меня прекрасные воспоминания о Roland Garros — невероятные матчи, большие победы, но и трудные моменты. Конечно, я надеюсь вернуться в Париж. Уверена, что в следующем году все будет иначе», — сказала Шарапова.
Также российская теннисистка прокомментировала решение предоставить ей wild card на Открытый чемпионат США, который пройдет с 28 августа по 10 сентября в
Шарапова также отметила, что повзрослела за время дисквалификации. «Я многому научилась на своих ошибках. Когда вы проходите через такое испытание, то получаете хороший урок. Этот опыт делает вас взрослее и сильнее», — отметила теннисистка.
Россиянка весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил: в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира
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