Маррей снялся с Открытого чемпионата США по теннису

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Маррей ранее снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который прошел с 13 по 20 августа. Британский теннисист, потерявший звание первой ракетки мира в понедельник, не участвовал в турнирах с Уимблдона из-за повреждения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/andy_murray">@andy_murray</a> has withdrawn from the <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> due to a hip injury. Get well soon! <a href="https://t.co/06DGENQiAE">pic.twitter.com/06DGENQiAE</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/901524150002569219">26 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>