Маррей снялся с Открытого чемпионата США по теннису
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Второй номер мирового рейтинга британец Энди Маррей отказался от выступления на Открытом чемпионате США по теннису из-за травмы бедра, сообщается на официальной странице турнира в микроблоге в Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Маррей ранее снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который прошел с 13 по 20 августа. Британский теннисист, потерявший звание первой ракетки мира в понедельник, не участвовал в турнирах с Уимблдона
Уроженец Глазго побеждал на US Open в 2012 году, выигрывал Уимблдон в 2013-м и 2016-м. Матчи основной сетки US Open-2017 пройдут в
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