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26 августа 2017, 22:50 | Теннис | Р-Спорт

Маррей снялся с Открытого чемпионата США по теннису

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Второй номер мирового рейтинга британец Энди Маррей отказался от выступления на Открытом чемпионате США по теннису из-за травмы бедра, сообщается на официальной странице турнира в микроблоге в Twitter.

Второй номер мирового рейтинга британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> отказался от выступления на Открытом чемпионате США по теннису <nobr>из-за </nobr>травмы бедра сообщается на официальной странице турнира в <span class=error>микроблоге</span> в Twitter. Увеличить
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Маррей ранее снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который прошел с 13 по 20 августа. Британский теннисист, потерявший звание первой ракетки мира в понедельник, не участвовал в турнирах с Уимблдона из-за повреждения.

Уроженец Глазго побеждал на US Open в 2012 году, выигрывал Уимблдон в 2013-м и 2016-м. Матчи основной сетки US Open-2017 пройдут в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.
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