Светлана Кузнецова сыграет на «мэйджоре» в 60-й раз в карьере

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Отметим, что Кузнецова стала десятой теннисисткой в Открытой эре, которой покорилось данное достижение.

Лидирует по этому показателю американка Винус Уильямс, в активе которой уже 75 стартов на «мэйджорах».