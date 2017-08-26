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26 августа 2017, 17:57 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова сыграет на «мэйджоре» в 60-й раз в карьере

Открытый чемпионат США 2017 года станет для россиянки Светланы Кузнецовой 60-м турниром «Большого шлема» за карьеру.

Открытый чемпионат США 2017 года станет для россиянки Светланы <span class=error>Кузнецовой</span> 60-м турниром Большого шлема за карьеру. Увеличить
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Отметим, что Кузнецова стала десятой теннисисткой в Открытой эре, которой покорилось данное достижение.

Лидирует по этому показателю американка Винус Уильямс, в активе которой уже 75 стартов на «мэйджорах».
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