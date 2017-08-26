Светлана Кузнецова сыграет на «мэйджоре» в 60-й раз в карьере
Открытый чемпионат США 2017 года станет для россиянки Светланы Кузнецовой 60-м турниром «Большого шлема» за карьеру.
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Отметим, что Кузнецова стала десятой теннисисткой в Открытой эре, которой покорилось данное достижение.
Лидирует по этому показателю американка Винус Уильямс, в активе которой уже 75 стартов на «мэйджорах».
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