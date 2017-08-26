Елгин и Жебавы потерпели поражение в финале «Челленджера» в Италии
Дуэт в составе россиянина Михаила Елгина и чеха Романа Жебавы в финале парного «Челленджера» в Манербио (Италия) уступил монегаску Ромену Арнеодо и французу Уго Нису, — 6/4, 6/7 (3), 5:10.
Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут. За это время Михаил и Роман реализовали два
Титул, завоёванный на соревнованиях в Италии, стал для Арнеодо первым в карьере, а для Ниса — вторым, принеся им $2,670.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter