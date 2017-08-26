Елгин и Жебавы потерпели поражение в финале «Челленджера» в Италии

Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут. За это время Михаил и Роман реализовали два брейк-пойнта и допустили пять двойных ошибок. Их соперники сделали три эйса и один брейк, дважды один раз ошибившись при подаче.

Титул, завоёванный на соревнованиях в Италии, стал для Арнеодо первым в карьере, а для Ниса — вторым, принеся им $2,670.