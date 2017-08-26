Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30805112/
26 августа 2017, 16:33 | Теннис | GoTennis.ru

Елгин и Жебавы потерпели поражение в финале «Челленджера» в Италии

Дуэт в составе россиянина Михаила Елгина и чеха Романа Жебавы в финале парного «Челленджера» в Манербио (Италия) уступил монегаску Ромену Арнеодо и французу Уго Нису, — 6/4, 6/7 (3), 5:10.

Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут. За это время Михаил и Роман реализовали два брейк-пойнта и допустили пять двойных ошибок. Их соперники сделали три эйса и один брейк, дважды один раз ошибившись при подаче.

Титул, завоёванный на соревнованиях в Италии, стал для Арнеодо первым в карьере, а для Ниса — вторым, принеся им $2,670.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
26 августа

Елгин и Жебавы потерпели поражение в финале "Челленджера" в Италии

Ник Киргиос заменит Милоша Раонича на Кубке Лэйвера

Милош Раонич пригласил в свою команду бывшего физиотерапевта Новака Джоковича