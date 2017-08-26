Опубликован заявочный список участниц «Премьера» в Пекине
Организаторы турнира China Open опубликовали заявочный лист соревнований, которые со 2 по 8 октября пройдут в Пекине (Китай).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В частности, в список участников турнира категории Premier Mandatory с призовым фондом $6,381,679 вошли: американка Слоан Стивенс, немка Юлия Гёргес, чешка Люси Шафаржова, австралийки Саманта Стосур и Эшли Барти, китаянка Чжан Шуай.
Своё участие в соревнованиях в Китае подтвердили трое представительниц России — Мария Шарапова, Екатерина Макарова и Дарья Касаткина.
Напомним, что действующей чемпионкой турнира является полька Агнешка Радваньска.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter