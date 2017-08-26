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26 августа 2017, 15:23 | Теннис | GoTennis.ru

Опубликован заявочный список участниц «Премьера» в Пекине

Организаторы турнира China Open опубликовали заявочный лист соревнований, которые со 2 по 8 октября пройдут в Пекине (Китай).

Организаторы турнира China <span class=error>Open</span> опубликовали заявочный лист соревнований которые со 2 по 8 октября пройдут в Пекине (Китай). Увеличить
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В частности, в список участников турнира категории Premier Mandatory с призовым фондом $6,381,679 вошли: американка Слоан Стивенс, немка Юлия Гёргес, чешка Люси Шафаржова, австралийки Саманта Стосур и Эшли Барти, китаянка Чжан Шуай.

Своё участие в соревнованиях в Китае подтвердили трое представительниц России — Мария Шарапова, Екатерина Макарова и Дарья Касаткина.

Напомним, что действующей чемпионкой турнира является полька Агнешка Радваньска.
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