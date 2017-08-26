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https://sport.mail.ru/news/tennis/30804414/
26 августа 2017, 14:23 | Теннис | GoTennis.ru

Стал известен заявочный список участников соревнований в Шэньчжене

Организаторы турнира Shenzhen Open опубликовали заявочный лист соревнований, которые с 25 сентября по 1 октября пройдут в Шэньчжене (Китай).

В частности, в список участников турнира ATP категории 250 с призовым фондом $731,680 вошли: немцы Александр и Миша Зверевы, чех Томаш Бердых, бельгиец Давид Гоффин, немец Филипп Кольшрайбер, украинец Долгополов.

Своё участие в соревнованиях подтвердил один представитель России — Евгений Донской.
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26 августа

Стал известен заявочный список участников соревнований в Шэньчжене

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