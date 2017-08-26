Федерер станет чемпионом и обыграет Надаля в полуфинале. Всё, что нужно знать о мужском US Open
Хардовый сезон 2017 года выходит на пик формы — в понедельник на кортах US Open в
Нью-Йорке стартует четвёртый в сезоне «мэйджор». Разбираемся, что ждёт попавших в посев теннисистов и делаем максимально смелые прогнозы.
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Посев мужской сетки US Open
1. Рафаэль Надаль
У первой ракетки мира был довольно интересный сезон, ознаменовавшийся триумфами (в основном на грунте) и омрачённый непривычными поражениями в напряжённых матчах. Говоря о поражениях — в своём последнем
2. Энди Маррей
После своего выдающегося прошлогоднего рывка на вершину рейтинга Маррей стал другим игроком — истощённым, идущим на компромиссы с организмом и ещё более скучным. Энди — бывший чемпион, но невозможно представить, что ему удастся справиться с последствиями своего лидерства в рейтинге.
3. Роджер Федерер.
Взял два титула «Шлемов» в сезоне и проиграл лишь один матч из восемнадцати на американском харде. Да, ему тридцать шесть. Да, последний кубок US Open он завоёвывал девять лет назад. Но ставите против него вы на свой страх и риск.
4. Александр Зверев
В очень короткий период времени Саша прошёл путь от яркого проспекта до однозначной звезды Тура. Два подряд титула «Мастерсов» делают это автоматически. Новый тренер немца — Хуан Карлос Ферреро — помог ему приблизиться к отметке в пятьдесят побед за сезон. Большой вопрос, как мне кажется, — в той ли Зверев форме, чтобы выдержать столько пятисетовых матчей. Если он справится с этим, то может повторить успех Марата Сафина из 2000.
5. Марин Чилич
Отходит от финала Уимблдона и готовится к «мэйджору», который он уже выигрывал. Многое зависит от физического состояния хорвата — он или мощный претендент на очередной титул US Open, или проходной зритель величия своего швейцарского обидчика.
6. Доминик Тим
Вам нравится взлёт и подход к делу. Вас удивляет странный подход к расписанию турниров, отказ
7. Григор Димитров
Даже после крупнейшей победы в карьере — Цинциннати — сложно понять, чего можно ждать от Григора. Бесспорный талант. Тонны нестабильных результатов. Он пытается. Он проваливается. Он возвращается. Может ли Димитров и правда бороться на «Шлемах»? Даже учитывая классную форму, всё будет зависеть от сетки.
8.
Игрок, который многим нравится и который может быть опасен в отдельном матче. Но этих матчей становится всё меньше.
9. Давид Гоффин.
Прогресс бельгийца прервало неудачное скольжение на «Ролан Гаррос» (скоро Туру потребуется отдельный юрист, который будет разбираться с последствиями подобных приёмов). Сформировавшийся мощный игрок, огромным минусом которого стала неуверенность в движении.
10. Джон Иснер
Большой парень проводит неплохое лето. К сожалению, это значит, что он играет довольно много. Чем быстрее он пройдёт первые матчи, тем больше у него шансов. Но эти шансы — не на
11. Роберто Баутиста-Агут
Скорее раздражитель, чем угроза.
12. Пабло Карреньо-Буста
Гибкий и атлетичный игрок, который в прошлом году вышел в третий раунд и обязан в новом сезон добиваться большего. Бонусом идёт парный турнир.
Небольшое отступление: вы бы тоже предпочли следующих пять сеяных предыдущим пяти?
13. Джек Сок
«Молодому американцу», как его называют комментаторы, уже двадцать пять, так что ему пора становиться более цельным игроком. Всё ещё ждёт своего прорыва на «Шлемах». Было бы интереснее, если бы он был в нормальной форме, но почему не сейчас? Ничего серьёзного, но можно обновить свой личный рекорд.
14. Ник Киргиос.
Ваше мнение будет стоить столько же, сколько любое другое, кроме разве что мнения самого Ника. Неоспоримый талант. Неоспоримая инфантильность. И, конечно, сложно оспорить последствия травмы бедра. В своей лучшей форме и при доле желания способен взять титул (это мы видели в
15. Томаш Бердых
Учитывая молодость Зверева, Бердых — это лучший игрок, который никогда не выигрывал «Шлем» (для наших денег). Мощные плоские удары рушат ритм соперникам, автоматически делая Томаша неприятным оппонентом. Бердых привык держаться в тени, а его карьера близится к этапу доигрывания, но он всё ещё опасен.
17. Сэм Куэрри
Недавний полуфиналист Уимблдона, но сумеет ли подтвердить статус? На самом деле, это главная американская надежда.
18. Гаэль Монфис
Приезжает на вечеринку, иногда задерживается на более долгий срок. Прошлогодний полуфиналист, который с тех пор не показывал похожего уровня.
19. Жиль Мюллер
Надалеубийца, кажется, готов сделать этот год незабываемым.
21. Давид Феррер
Продолжает свой забег. Нельзя не похвалить Давида за его
24. Хуан Мартин Дель Потро
Игрок Топ-5, если он здоров. Как вы помните, это бывает довольно редко.
25. Карен Хачанов
Лучший представитель российского десанта.
28. Кевин Андерсон
Сезон ознаменовался возвращением южноафриканца. Яркий момент — финал Вашингтона. В
Тёмные лошадки
Денис Шаповалов. Новоиспечённый участник Кубка Лэйвера пытается развить свой монреальский прорыв. Должен был получить wild card.
Фрэнсис Тиафо. Стабильно прибавляет. На разнообразные матчи, в которых он сдавался, приходится несколько крутых волевых побед.
Фернандо Вердаско. Всё ещё способен на пару апсетов в любой день и на любой стадии.
Даниил Медведев. Лучший игрок, из тех, о ком никто не слышал за пределами его родной страны.
Стартовые матчи, которые нельзя пропустить
Федерер против Тиафо. Нельзя! Представьте, что Тиафо может выдать поединок всей карьеры и смотрите.
Маррей против Сандгрена. Теннису даже не нужно показывать запредельный уровень.
Бердых против Харрисона. Блин, Райану всегда достаются ужасные сетки.
Чилич против Жиля Симона. Стопроцентно не тот соперник, с которым вы хотите играть в первом круге. Для любого из них.
Иснер против Кольшрайбера (потенциальный третий круг): этим двоим давно пора было сыграть на US Open.
Парный турнир
Джейми Маррей и Бруно Соареш победят
Полуфиналы
Федерер победит Надаля
Зверев победит Маррея
Финал
Федерер победит Зверева.
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