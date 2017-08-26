Федерер станет чемпионом и обыграет Надаля в полуфинале. Всё, что нужно знать о мужском US Open

Посев мужской сетки US Open



1. Рафаэль Надаль



У первой ракетки мира был довольно интересный сезон, ознаменовавшийся триумфами (в основном на грунте) и омрачённый непривычными поражениями в напряжённых матчах. Говоря о поражениях — в своём последнем нью-йоркском матче Рафа уступил 6/7 в пятом сете. Если Надаль разберётся с эмоциями и наберёт темп, который поддерживал в течение всего «Ролан Гаррос», он сможет завоевать свой третий кубок US Open и свой первый хардовый титул более чем три года. Если нет…



2. Энди Маррей



После своего выдающегося прошлогоднего рывка на вершину рейтинга Маррей стал другим игроком — истощённым, идущим на компромиссы с организмом и ещё более скучным. Энди — бывший чемпион, но невозможно представить, что ему удастся справиться с последствиями своего лидерства в рейтинге.



3. Роджер Федерер.

Взял два титула «Шлемов» в сезоне и проиграл лишь один матч из восемнадцати на американском харде. Да, ему тридцать шесть. Да, последний кубок US Open он завоёвывал девять лет назад. Но ставите против него вы на свой страх и риск.



4. Александр Зверев



В очень короткий период времени Саша прошёл путь от яркого проспекта до однозначной звезды Тура. Два подряд титула «Мастерсов» делают это автоматически. Новый тренер немца — Хуан Карлос Ферреро — помог ему приблизиться к отметке в пятьдесят побед за сезон. Большой вопрос, как мне кажется, — в той ли Зверев форме, чтобы выдержать столько пятисетовых матчей. Если он справится с этим, то может повторить успех Марата Сафина из 2000.



5. Марин Чилич



Отходит от финала Уимблдона и готовится к «мэйджору», который он уже выигрывал. Многое зависит от физического состояния хорвата — он или мощный претендент на очередной титул US Open, или проходной зритель величия своего швейцарского обидчика.



6. Доминик Тим



Вам нравится взлёт и подход к делу. Вас удивляет странный подход к расписанию турниров, отказ что-либо менять и абсолютная уверенность в том, что он сам знает, как лучше.



7. Григор Димитров



Даже после крупнейшей победы в карьере — Цинциннати — сложно понять, чего можно ждать от Григора. Бесспорный талант. Тонны нестабильных результатов. Он пытается. Он проваливается. Он возвращается. Может ли Димитров и правда бороться на «Шлемах»? Даже учитывая классную форму, всё будет зависеть от сетки.



8. Жо-Вилфрид Цонга



Игрок, который многим нравится и который может быть опасен в отдельном матче. Но этих матчей становится всё меньше.



9. Давид Гоффин.

Прогресс бельгийца прервало неудачное скольжение на «Ролан Гаррос» (скоро Туру потребуется отдельный юрист, который будет разбираться с последствиями подобных приёмов). Сформировавшийся мощный игрок, огромным минусом которого стала неуверенность в движении.



10. Джон Иснер



Большой парень проводит неплохое лето. К сожалению, это значит, что он играет довольно много. Чем быстрее он пройдёт первые матчи, тем больше у него шансов. Но эти шансы — не на что-то действительно серьёзное.



11. Роберто Баутиста-Агут



Скорее раздражитель, чем угроза.



12. Пабло Карреньо-Буста



Гибкий и атлетичный игрок, который в прошлом году вышел в третий раунд и обязан в новом сезон добиваться большего. Бонусом идёт парный турнир.



Небольшое отступление: вы бы тоже предпочли следующих пять сеяных предыдущим пяти?



13. Джек Сок



«Молодому американцу», как его называют комментаторы, уже двадцать пять, так что ему пора становиться более цельным игроком. Всё ещё ждёт своего прорыва на «Шлемах». Было бы интереснее, если бы он был в нормальной форме, но почему не сейчас? Ничего серьёзного, но можно обновить свой личный рекорд.



14. Ник Киргиос.