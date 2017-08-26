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https://sport.mail.ru/news/tennis/30802969/
26 августа 2017, 10:51 | Теннис | GoTennis.ru

Денис Шаповалов сыграет с Даниилом Медведевым в первом круге US Open

В Нью-Йорке завершился квалификационный раунд последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open. Ни одному российскому теннисисту не удалось преодолеть барьер квалификации.

Канадец Денис Шаповалов на старте американского «мэйджора» встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Британец Кэмерон Норри померится силами с Дмитрием Турсуновым.

US Open. Распределение победителей квалификации и «лаки-лузеров» по турнирной сетке.

Денис Шаповалов (Канада, Q) — Даниил Медведев (Россия)
Леонардо Майер (Аргентина, LL) — Ришар Гаске (Франция, 26)
Стефано Травалья (Италия, Q) — Фабио Фоньини (Италия, 22)
Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — Дональд Янг (США)
Седрик Марсель Штебе (Германия, Q) — Николас Кикер (Аргентина)
Вацлав Шафранек (Чехия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 7)
Тим Смычек (США, Q) — Сэм Куэрри (США, 17)
Венсан Мийо (Франция, Q) — Сантьяго Хиральдо (Колумбия)
Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) — Патрик Кипсон (США, WC)
Раду Албот (Молдавия, Q) — Эрнесто Эскобедо (США)
Джон-Патрик Смит (Австралия, Q) — Томас Фаббиано (Италия)
Дариан Кинг (Барбадос, Q) — Александр Зверев (Германия, 4)
Джей-Си Арагон (США, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР, 28)
Николя Маю (Франция, Q) — Мартон Фучович (Венгрия)
Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — Дмитрий Турсунов (Россия, PR)
Эван Кинг (США, Q) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12)
Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — Давид Феррер (Испания, 21).
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