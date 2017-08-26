Денис Шаповалов сыграет с Даниилом Медведевым в первом круге US Open

Хардовый сезон 2017 года выходит на пик формы — в понедельник на кортах US Open в Нью-Йорке стартует четвёртый в сезоне «мэйджор». Разбираемся, что ждёт попавших в посев теннисистов и делаем максимально смелые прогнозы.