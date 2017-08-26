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26 августа 2017, 9:52 | Теннис | Р-Спорт

Гаврилова сыграет с Цибулковой в финале теннисного турнира в Нью-Хейвене

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Представительница Австралии Дарья Гаврилова стала второй финалисткой теннисного турнира в Нью-Хейвене (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

<em>МОСКВА 26 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Представительница Австралии Дарья <span class=error>Гаврилова</span> стала второй <span class=error>финалисткой</span> теннисного турнира в <nobr>Нью-Хейвене</nobr> (США) призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов. Увеличить
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В пятницу австралийская теннисистка со счетом 6:4, 6:4 переиграла первую ракетку турнира польку Агнешку Радваньскую. Поединок продолжался чуть более полутора часов. Гаврилова сделала 2 эйса и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Ранее соперницы ни разу не встречались на корте.

В финале Гаврилова сыграет со вторым номером посева словачкой Доминикой Цибулковой, которая оказалась сильнее бельгийки Элизе Мертенс, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.
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