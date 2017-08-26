Гаврилова сыграет с Цибулковой в финале теннисного турнира в Нью-Хейвене
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Представительница Австралии Дарья Гаврилова стала второй финалисткой теннисного турнира в Нью-Хейвене (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
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В пятницу австралийская теннисистка со счетом 6:4, 6:4 переиграла первую ракетку турнира польку Агнешку Радваньскую. Поединок продолжался чуть более полутора часов. Гаврилова сделала 2 эйса и реализовала 4
В финале Гаврилова сыграет со вторым номером посева словачкой Доминикой Цибулковой, которая оказалась сильнее бельгийки Элизе Мертенс, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.
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