Джумхур и Баутиста-Агут встретятся в финале теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Босниец Дамир Джумхур и испанец Роберто Баутиста-Агут вышли в финал теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме (США), призовой фонд которого превышает 660 тысяч долларов.
В полуфинальном матче Джумхур со счетом 1:6, 7:5, 6:3 победил британца Кайла Эдмунда, пробившегося в основную сетку турнира через квалификацию. Соперники провели на корте 1 час 53 минуты.
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