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https://sport.mail.ru/news/tennis/30802394/
26 августа 2017, 9:51 | Теннис | Р-Спорт

Джумхур и Баутиста-Агут встретятся в финале теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Босниец Дамир Джумхур и испанец Роберто Баутиста-Агут вышли в финал теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме (США), призовой фонд которого превышает 660 тысяч долларов.

В полуфинальном матче Джумхур со счетом 1:6, 7:5, 6:3 победил британца Кайла Эдмунда, пробившегося в основную сетку турнира через квалификацию. Соперники провели на корте 1 час 53 минуты.

Баутиста-Агут, первая ракетка турнира, в двух сетах переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 14 минут.
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