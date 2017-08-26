Цибулкова стала первой финалисткой турнира в Нью-Хэйвене, обыграв Мертенс

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В полуфинальном матче вторая сеяная Цибулкова в двух сетах обыграла бельгийку Элисе Мертенс, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 9 минут. Цибулкова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Мертенс 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 1 брейк.

За титул Цибулкова сыграет с победительницей полуфинала Агнешка Радваньска (Польша, 1) — Дарья Гаврилова (Австралия).