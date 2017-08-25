Шарапова сразу сыграет по-крупному
В пятницу в
Нью-Йорке состоялась жеребьевка заключительного турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США.
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Организаторы US Open в этом году решили стать ближе к народу. Для того, чтобы зрителям было интереснее и понятнее, придумали много новых фишек и различных мероприятий на неделе перед стартом основного турнира — активно зазывают на матчи квалификации, попасть на которые можно бесплатно, и, главное, решили
Если
ХАЛЕП ДЛЯ ШАРАПОВОЙ
Главный сюрприз женской части состязаний, конечно же, связан с именем Марии Шараповой. Именитая россиянка, которую обожают в
В соперницы по первому кругу Шарапова получила… Симону Халеп. Вторую ракетку мира, которая трижды по ходу этого лета могла стать первой. Едва ли и румынка обрадовалось своему жребию. Но она хотя бы имеет постоянную игровую практику и знает, чего от себя ожидать. Россиянку же ждет вдвойне непростое испытание. Само собой, ей не избежать волнения, которое не может не появиться при возвращении на такой крупный и важный турнир после долгого перерыва. Так еще и времени на раскачку не будет совсем: с такой оппоненткой нужно сразу показывать свой максимум. Иначе может быть поздно. С соперницами такого калибра Мария после возвращения в теннис еще не играла — она вообще не встречалась ни с кем из Top-20. Так что шесть побед в шести предыдущих очных поединках с Халеп и разница в росте 20 сантиметров россиянке в помощь.
Восьмая ракетка турнира Светлана Кузнецова попала в верхнюю четверть сетки вместе с Каролиной Плишковой. Россиянка начнет турнир матчем с юной, но потенциально опасной чешкой Маркетой Вондрушовой, а первая ракетка мира — поединком с полькой Магдой Линетте.
Победительница турнира в Вашингтоне Екатерина Макарова, вроде бы воспрянувшая духом, в первом круге встретится с немкой Моной Бартель, а во втором может выйти на двукратную финалистку US Open Каролин Возняцки. 19-я ракетка турнира Анастасия Павлюченкова на старте сразится с американкой Кристиной Макхэйл, а Дарья Касаткина, не попавшая в число «сеяных», — с китаянкой Ван Цян. Во втором круге россиянки могут сойтись друг с другом. В третьем победительница этой пары ждет чемпионка Roland Garros Елена Остапенко.
Евгения Родина сыграет с Эжени Бушар из Канады, которой нужно быть очень осторожной в раздевалках Национального теннисного центра после досадного падения, вызвавшего у нее сотрясение мозга два года назад. «Посеянная» 17-й Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова ждут победительниц квалификации.
Действующая чемпионка Ангелик Кербер начнет защиту титула матчем с Наоми Осакой из Японии, а чемпионка Уимблдона-2017 и главная фаворитка US Open по самым разным версиям Гарбинье Мугуруса в первом круге сыграет с представительницей США Варварой Лепченко.
ФИНАЛА НАДАЛЬ — ФЕДЕРЕР НЕ БУДЕТ
Главная интрига жеребьевки мужской сетки заключалась в том, в какую половину отправится триумфатор Australian Open и Уимблдона этого сезона Роджер Федерер, «посеянный» третьим. Чуда не произошло: швейцарец оказался наверху. Это исключило возможность еще одного финала между ним и вернувшимся на первое место в рейтинге ATP Рафаэлем Надалем. Теперь самые принципиальные соперники могут сразиться разве что в полуфинале. Вторую пару потенциальных полуфиналистов составили Энди Маррэй и Александр Зверев.
Первый матч 36-летнего Федерера обещает стать ярким: его соперником стал молодой американец Фрэнсис Тиафо. Во втором круге он может сыграть с Михаилом Южным, а в третьем, например, с Андреем Кузнецовым. 26-летнему россиянину, получавшему сложных соперников в первых кругах всех трех турниров «Большого шлема» этого сезона, дали послабление — Фелисиано Лопеса, «посеянного» под 31-м номером.
Интересный жребий выпал Андрею Рублеву. На старте он сразиться с британцем Альяжем Бедене, а во втором круге может выйти на седьмого «сеяного» Григора Димитрова, громко заявившего о себе в Цинциннати, где он выиграл свой первый «Мастерс».
Первая ракетка России Карен Хачанов, «посеянный» 25-м в первом круге сыграет с тайваньским ветераном Лу Еньсунем, а его первым «сеяным» соперником может стать чемпион US Open-2014 и финалист последнего Уимблдона Марин Чилич.
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