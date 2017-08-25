Шарапова сразу сыграет по-крупному

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Организаторы US Open в этом году решили стать ближе к народу. Для того, чтобы зрителям было интереснее и понятнее, придумали много новых фишек и различных мероприятий на неделе перед стартом основного турнира — активно зазывают на матчи квалификации, попасть на которые можно бесплатно, и, главное, решили по-новому организовать жеребьевку. Провели ее не в скучном зале пресс-центра на стадионе, а прямо на улице, в историческом районе Саут-Стрит-Сипорт, пригласив туда всех желающих.

Если кто-то рассчитывал увидеть там жеребьевку вживую, когда тянут жетончики с именами участников, хотя бы «сеяных», или демонстрируют, как компьютер распределяет фамилии по строчкам, то сильно разочаровался. Все свелось к тому, что зрителям просто показали уже сформированные сетки — сначала женскую, потом мужскую.

ХАЛЕП ДЛЯ ШАРАПОВОЙ

Главный сюрприз женской части состязаний, конечно же, связан с именем Марии Шараповой. Именитая россиянка, которую обожают в Нью-Йорке, выступит на US Open впервые с 2014 года. Суперзвезда, которая из-за последовавших за мельдониевой дисквалификацией травм, никак не может полноценно заиграть, сейчас занимает в рейтинге WTA только 147-е место, и попала в основную сетку благодаря предоставленной организаторами wild card. Впрочем, громких возражений, как на предыдущих турнирах, на этот раз вроде не последовало.

В соперницы по первому кругу Шарапова получила… Симону Халеп. Вторую ракетку мира, которая трижды по ходу этого лета могла стать первой. Едва ли и румынка обрадовалось своему жребию. Но она хотя бы имеет постоянную игровую практику и знает, чего от себя ожидать. Россиянку же ждет вдвойне непростое испытание. Само собой, ей не избежать волнения, которое не может не появиться при возвращении на такой крупный и важный турнир после долгого перерыва. Так еще и времени на раскачку не будет совсем: с такой оппоненткой нужно сразу показывать свой максимум. Иначе может быть поздно. С соперницами такого калибра Мария после возвращения в теннис еще не играла — она вообще не встречалась ни с кем из Top-20. Так что шесть побед в шести предыдущих очных поединках с Халеп и разница в росте 20 сантиметров россиянке в помощь.

Восьмая ракетка турнира Светлана Кузнецова попала в верхнюю четверть сетки вместе с Каролиной Плишковой. Россиянка начнет турнир матчем с юной, но потенциально опасной чешкой Маркетой Вондрушовой, а первая ракетка мира — поединком с полькой Магдой Линетте.

Победительница турнира в Вашингтоне Екатерина Макарова, вроде бы воспрянувшая духом, в первом круге встретится с немкой Моной Бартель, а во втором может выйти на двукратную финалистку US Open Каролин Возняцки. 19-я ракетка турнира Анастасия Павлюченкова на старте сразится с американкой Кристиной Макхэйл, а Дарья Касаткина, не попавшая в число «сеяных», — с китаянкой Ван Цян. Во втором круге россиянки могут сойтись друг с другом. В третьем победительница этой пары ждет чемпионка Roland Garros Елена Остапенко.

Евгения Родина сыграет с Эжени Бушар из Канады, которой нужно быть очень осторожной в раздевалках Национального теннисного центра после досадного падения, вызвавшего у нее сотрясение мозга два года назад. «Посеянная» 17-й Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова ждут победительниц квалификации.

Действующая чемпионка Ангелик Кербер начнет защиту титула матчем с Наоми Осакой из Японии, а чемпионка Уимблдона-2017 и главная фаворитка US Open по самым разным версиям Гарбинье Мугуруса в первом круге сыграет с представительницей США Варварой Лепченко.

ФИНАЛА НАДАЛЬ — ФЕДЕРЕР НЕ БУДЕТ

Главная интрига жеребьевки мужской сетки заключалась в том, в какую половину отправится триумфатор Australian Open и Уимблдона этого сезона Роджер Федерер, «посеянный» третьим. Чуда не произошло: швейцарец оказался наверху. Это исключило возможность еще одного финала между ним и вернувшимся на первое место в рейтинге ATP Рафаэлем Надалем. Теперь самые принципиальные соперники могут сразиться разве что в полуфинале. Вторую пару потенциальных полуфиналистов составили Энди Маррэй и Александр Зверев.

Первый матч 36-летнего Федерера обещает стать ярким: его соперником стал молодой американец Фрэнсис Тиафо. Во втором круге он может сыграть с Михаилом Южным, а в третьем, например, с Андреем Кузнецовым. 26-летнему россиянину, получавшему сложных соперников в первых кругах всех трех турниров «Большого шлема» этого сезона, дали послабление — Фелисиано Лопеса, «посеянного» под 31-м номером.

Интересный жребий выпал Андрею Рублеву. На старте он сразиться с британцем Альяжем Бедене, а во втором круге может выйти на седьмого «сеяного» Григора Димитрова, громко заявившего о себе в Цинциннати, где он выиграл свой первый «Мастерс».

Первая ракетка России Карен Хачанов, «посеянный» 25-м в первом круге сыграет с тайваньским ветераном Лу Еньсунем, а его первым «сеяным» соперником может стать чемпион US Open-2014 и финалист последнего Уимблдона Марин Чилич.