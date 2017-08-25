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https://sport.mail.ru/news/tennis/30800650/
25 августа 2017, 22:02 | Теннис | БЕЛТА

Белоруска Александра Саснович сыграет с американкой Джулией Боузрап на старте US Open

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Нью-Йорке состоялась жеребьевка открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственная представительница Беларуси в женском одиночном разряде последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема» Александра Саснович (88-й номер рейтинга WTA) в стартовом поединке сыграет с американской теннисисткой Джулией Боузрап (114).

В первом раунде особый интерес вызывает матч экс-первой ракетки планеты россиянки Марии Шараповой (147), получившей от организаторов wild card, со вторым номером нынешнего мирового рейтинга румынкой Симоной Халеп. Лидер рейтинга WTA чешка Каролина Плишкова будет соперничать с полькой Магдой Линетт (82).

Первые поединки основной сетки US Open пройдут на нью-йоркских кортах «Флашинг Медоуз» 28 августа.

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