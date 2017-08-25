Белоруска Александра Саснович сыграет с американкой Джулией Боузрап на старте US Open

Единственная представительница Беларуси в женском одиночном разряде последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема» Александра Саснович (88-й номер рейтинга WTA) в стартовом поединке сыграет с американской теннисисткой Джулией Боузрап (114).

В первом раунде особый интерес вызывает матч экс-первой ракетки планеты россиянки Марии Шараповой (147), получившей от организаторов wild card, со вторым номером нынешнего мирового рейтинга румынкой Симоной Халеп. Лидер рейтинга WTA чешка Каролина Плишкова будет соперничать с полькой Магдой Линетт (82).