Белоруска Александра Саснович сыграет с американкой Джулией Боузрап на старте US Open
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в
Нью-Йорке состоялась жеребьевка открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственная представительница Беларуси в женском одиночном разряде последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема» Александра Саснович (88-й номер рейтинга WTA) в стартовом поединке сыграет с американской теннисисткой Джулией Боузрап (114).
В первом раунде особый интерес вызывает матч
Первые поединки основной сетки US Open пройдут на
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